Spettacolo e gol al “Tardini” tra Parma e Torino: finisce in pareggio, l’eroe del giorno è Pellegrino

Parma-Torino 2-2, è stato un match ricco di emozioni quello andato in scena oggi dalle 15 allo stadio Tardini, valido per la 28^ giornata di Serie A. Gigliati e granata hanno dato vita a una partita intensa e combattuta, chiusa sul risultato di 2-2 dopo colpi di scena da entrambe le parti.

Primo tempo, Elmas lancia il Toro

Chivu opera tre cambi rispetto all’ultima uscita di campionato: in difesa, Vogliacco torna titolare al fianco di Valenti al centro, mentre Delprato occupa la fascia destra. Nel tridente offensivo spazio ad Almqvist, che affianca Bonny e Cancellieri. Dall’altra parte, Vanoli opta per la continuità: a centrocampo, conferma per Casadei e Ricci, mentre la trequarti vede Elmas, Lazaro e Vlasic dietro l’unica punta Adams. Biraghi presidia la corsia sinistra difensiva.

Il primo tempo è caratterizzato da agonismo ed equilibrio, ma a spezzare l’inerzia ci pensa una giocata individuale. Al 19′, Elmas riceve palla da Casadei, penetra in area e con un destro preciso trafigge Suzuki: 0-1 Torino.

Il Parma reagisce e va vicino al pareggio prima dell’intervallo: sugli sviluppi di un corner, Milinkovic-Savic respinge due volte, prima sul tentativo di Vogliacco e poi sul tap-in di Bonny. La sfera danza vicino alla linea di porta, ma viene spazzata via provvidenzialmente da Adams. Il Toro chiude così avanti la prima frazione.

Pellegrino protagonista: doppietta e pari

Nella ripresa, il Parma rientra in campo con grande determinazione. Al 55′, Chivu prova a cambiare il volto della squadra con un triplo cambio, rivelatosi vincente soprattutto grazie all’ingresso di Pellegrino.

Al 61′, proprio Pellegrino raccoglie un cross dalla sinistra di Valeri e batte Milinkovic-Savic: 1-1. Il Torino, colpito, reagisce con carattere e trova il nuovo vantaggio al 72′: Adams sfrutta un pallone servito in area da Vlasic — e deviato fortuitamente da Maripan — per firmare l’1-2.

Ma il Parma non molla: all’83’, ancora Pellegrino si eleva sugli sviluppi di un corner e con un gran colpo di testa realizza la sua personale doppietta: 2-2.

