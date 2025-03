Juventus, Kolo Muani si “confessa”: “Non reggevo la pressione, ecco cosa penso di Thiago Motta”

Juventus, il nuovo acquisto Kolo Muani si è “confessato” in un’intervista nella quale ha parlato del passato e del futuro. L’attaccante francese, arrivato dal Paris Saint-Germain, si è imposto subito al centro del progetto bianconero grazie alla fiducia di Thiago Motta, che lo ha reso titolare sin dal suo arrivo.

LUIS ENRIQUE: "KOLO MUANI? GRAN GIOCATORE, NON SONO RIUSCITO AD AIUTARLO COME AVREI VOLUTO"



"#KoloMuani è un grande giocatore, ma non è facile giocare al #Psg. Non posso che avere buone parole per lui e per i giocatori che forse non sono riuscito ad aiutare come avrei voluto".… pic.twitter.com/LD88x50haB — Sportface (@sportface2016) March 7, 2025

I numeri parlano chiaro: 5 gol dall’esordio in Serie A, un impatto che ha convinto la Juventus a valutare seriamente la sua permanenza a Torino anche dopo la fine del prestito. Kolo Muani ha sottolineato il ruolo fondamentale del Mister nella sua scelta di trasferirsi in bianconero.

“Ho parlato molto con lui prima di venire, mi ha spiegato la sua visione e il modo in cui avremmo giocato. Questo mi ha spinto a firmare”, ha raccontato l’attaccante. L’intesa tra tecnico e giocatore si è tradotta in prestazioni convincenti, con il francese che ha dimostrato grande duttilità tattica: “Mi sento adatto al calcio europeo. Sono un attaccante e oggi bisogna essere polivalenti, quindi posso giocare sia al centro che da esterno“.

Se il presente sorride, il futuro resta ancora incerto. In estate, Giuntoli dovrà trattare con il PSG per cercare di trattenere Kolo Muani a Torino. Il giocatore, dal canto suo, non esclude un ritorno a Parigi: “Non lo definirei un capitolo chiuso, ho ancora un contratto con loro. Luis Enrique? Con lui avevo un ottimo rapporto, mi ha dato delle opportunità, ma purtroppo non reggevo la pressione. Non ho rimpianti”.

Juventus, anche Luis Enrique parla di Kolo Muani

Le dichiarazioni di Kolo Muani hanno trovato la risposta del tecnico del PSG, Luis Enrique, che in conferenza stampa ha parlato dell’attaccante francese con toni elogiativi: “Kolo Muani è un grande giocatore. È difficile arrivare al Paris Saint-Germain, non posso che avere parole positive per lui, come per tutti quei giocatori che non sono riuscito ad aiutare come avrei voluto”.

Nel frattempo, la Juventus continua la sua corsa in campionato, con la vetta della Serie A distante appena sei punti. Kolo Muani, più motivato che mai, guarda avanti: “Meglio ragionare partita dopo partita. Sono curioso di affrontare Retegui con l’Atalanta, mi ha colpito per la sua fame di gol”.

