L’ex bomber non ha dubbi: “Chi sarà il prossimo attaccante della Juventus”

Juventus, i tifosi possono sognare una super accoppiata per l’attacco dell’anno prossimo. Almeno ad ascoltare le parole di uno degli attaccanti più amati della “vecchia” Serie A, soprattutto dai tifosi della Roma: Roberto Pruzzo. Victor Osimhen potrebbe infatti essere il grande colpo dei bianconeri per la prossima stagione.

Poiché è Pruzzo, salutiamo l’obiettivo Oshimen che non sarà un giocatore della Juve.@massimozampini @mike_fusco lo score di Bomber Pruzzo sui pronostici ha radici solidissime, vero? https://t.co/dUavrXRcs0 — ioJuventino (@iojuventino) March 6, 2025

L’ex attaccante della Roma, ai microfoni di Radio Radio si è detto sicuro: “So che il prossimo attaccante della Juventus sarà Osimhen. Me l’ha rivelato a Firenze una fonte affidabile, vicina all’entourage del nigeriano: loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno”.

Il bomber del Napoli ritroverebbe in bianconero Cristiano Giuntoli, il dirigente che lo aveva portato in azzurro e che ora starebbe lavorando per replicare l’operazione. La Juve cerca un attaccante di livello internazionale per la prossima stagione, e Osimhen è considerato l’uomo ideale per il progetto di Thiago Motta.

Juventus, Osimhen nel mirino per il prossimo anno

La Juventus non è comunque l’unico club sulle tracce di Osimhen. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, anche il Manchester United sarebbe fortemente interessato al nigeriano, alla ricerca di un bomber di peso per rilanciare la squadra dopo una stagione fallimentare. I Red Devils hanno la forza economica per soddisfare le richieste del Napoli, che valuta il suo attaccante intorno ai 100 milioni di euro.

Osimhen, dopo un anno al Galatasaray, è un obiettivo molto appetibile per le big europee. La Juve, per arrivare a lui, dovrà probabilmente trovare una formula vantaggiosa, magari inserendo contropartite tecniche. Nel frattempo, i tifosi bianconeri sognano il grande colpo, ma la concorrenza inglese potrebbe complicare i piani.

