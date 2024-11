La patata è un tubero commestibile ottenuto dalle piante della specie Solanum tuberosum, molto utilizzato a scopo alimentare previa cottura. A quanto pare questo prezioso alimento può essere usato anche in modi diversi. Direttamente dal mondo di TikTok è giunto un trucchetto che potrebbe cambiare la vita di molti automobilisti. Scopriamo il perché spalmare una patata sul parabrezza nei giorni di pioggia può risultare molto utile. (Continua a leggere dopo le foto)

Spalmare una patata sul parabrezza: ecco perché bisogna farlo nei giorni di pioggia

Su TikTok si trovano molte stravaganti idee per cambiare la vita di tutti i giorni con dei semplici ‘trucchetti’, facilmente individuabili sotto la ricerca di life hacks. Di recente un video TikTok, come riportato da Leggo, è diventato virale, raggiungendo 1,6 milioni di visualizzazioni. Pubblicato dall’account @nd_home.hacks, mostra come rendere idrorepellente il parabrezza dell’auto con l’aiuto di una patata. In seguito viene data prova dell’idrorepellenza conferita versando più acqua sulla parte trattata. A quel punto è evidente come l’acqua scivoli via dal vetro lasciandolo pulito e completamente libero dalle goccioline fastidiose di acqua. Ma questo trucchetto può funzionare davvero? Vediamo che cosa dice la scienza.

