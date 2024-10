Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, è finita davvero? Lei rompe il silenzio

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati? L’indiscrezione corre sul web e fa indispettire i fan della coppia. I due, tra l’altro, attualmente sono impegnati con il talent show “Ballando con le Stelle”, dove però non gareggiano in coppia. L’ex compagna di Paolo Bonolis ha deciso di rompere definitivamente il silenzio, raccontando tutta la verità sulla sua relazione con Madonia. (Continua…)

La storia d’amore tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia solo di recente hanno deciso di uscire allo scoperto. Prima di ufficializzare la relazione amorosa, infatti, i due sono stati paparazzati insieme più volte dai vari settimanali di gossip. Inizialmente il ballerino ha definito Sonia Bruganelli “una persona simpaticissima e una cara amica”. A distanza di qualche settimana, però, è arrivata la conferma in un’intervista: “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo“. Attualmente i due partecipano a “Ballando con le Stelle”, ma non gareggiano in coppia. Sonia, infatti, scende in pista con Carlo Aloia, mentre Madonia gareggia in coppia con Federica Pellegrini. (Continua…)

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati?

L’ex compagna di Paolo Bonolis è stata ospite nella scorsa puntata di “Domenica In”, programma televisivo condotto da Mara Venier su Rai 1. L’intervista è stata incentrata soprattutto sul suo rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis e i motivi che hanno determinato la fine del loro matrimonio. La totale mancanza di riferimenti ad Angelo Madonia ha indotto qualcuno a pensare che la loro relazione sia già arrivata al capolinea. “Nessuno ha fatto caso che Bruganelli e Madonia hanno cancellato quelle poche foto che avevano su Instagram”, ha scritto qualcuno sui social. A quel punto, Sonia Bruganelli ha deciso di intervenire in prima persona, rompedendo definitivamente il silenzio sul suo rapporto con Madonia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)