Sofia Napolitano, chi è la nipote del presidente

Sofia Napolitano chi è. Grande commozione ai funerali di Giorgio Napolitano, l’ex Presidente della Repubblica scomparso venerdì scorso all’età di 98 anni. Tra i presenti vi era anche la nipote Sofia, che ha letteralmente rubato l’attenzione. Le sue parole durante i funerali del presidente emerito hanno commosso tutti. (Continua…)

Leggi anche: Giorgio Napolitano, ecco chi è la moglie

Leggi anche: Giorgio Napolitano, il gesto di Papa Francesco durante la camera ardente non passa inosservato: è polemica

Le notizie sulla vita privata di Giorgio Napolitano

Il presidente emerito Giorgio Napolitano è sposato dal 1959 con Clio Maria Bittoni. I due si sono conosciuti all’Università Federico II di Napoli in quanto entrambi erano appassionati di legge. Una volta laureati, infatti, lui ha preso la strada per diventare parlamentare, mentre lei quella di avvocato. La coppia ha avuto due figli, Giovanni e Giulio. Giorgio Napolitano e Clio Maria Bittoni, inoltre, sono nonni di due splendidi nipoti, Sofia e Simone. Tutti erano presenti alle esequie del presidente emerito, scomparso venerdì scorso all’età di 98 anni. (Continua…)

Leggi anche: Giorgio Napolitano funerale, la commozione della moglie Clio

Leggi anche: “Otto e mezzo”, frasi choc contro Giorgio Napolitano: Gruber costretta ad intervenire

Il ricordo di Sofia Napolitano

Oggi si sono tenuti i funerali di Giorgio Napolitano. Dolore e commozione per i presenti. La nipote Sofia Napolitano ha emozionato tutti con il ricordo del nonno. “Ci ha insegnato a trattare chiunque con rispetto e cortesia a prescindere dalle convinzioni” – ha detto – “Quando eravamo piccoli ci scriveva sempre, anche quando non sapevamo ancora leggere, ci telefonava quando vedeva dei cartoni in televisione che pensava ci sarebbero piaciuti. Ci veniva a prendere a scuola e ci portava a villa Borghese per un gelato. Ha sempre trovato il tempo per me e Simone, nonostante i suoi impegni I consigli che ci ha dato ci fanno sentire fiduciosi in noi stesi quando dobbiamo affrontare scelte personali”. (Continua…)

Sofia Napolitano chi è

Sofia Napolitano, come abbiamo detto, è la nipote del presidente emerito Giorgio Napolitano. Sofia è la figlia del primogenito di Giorgio Napolitano e Clio Maria Bittoni, Giovanni Napolitano. Ha 26 anni ed ha un fratello, Simone. Entrambi sono nati dal matrimonio tra Giovanni Napolitano e la moglie Darlene Tymo. Sofia si è messa in luce – suo malgrado – durante i funerali del nonno. Il suo ricordo, infatti, ha emozionato i presenti.