Il difensore ha dato l’addio ai nerazzurri con un messaggio sui social dopo 6 anni passati insieme. A breve la firma con il PSG che lo preleva a parametro zero dopo la scadenza del contratto. Marotta alla ricerca del sostituto per colmare il vuoto nella rosa di Simone Inzaghi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

ISTANBUL, TURKEY – JUNE 10: Roberto Gagliardini and Milan Skriniar of FC Internazionale cry after losing the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester City FC at Ataturk Olympic Stadium on June 10, 2023 in Istanbul, Turkey. (Photo by Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Il messaggio sui social

“Nel nostro Stadio abbiamo costruito e festeggiato con lo scudetto la nostra vittoria più bella. È stato il luogo che ho difeso per 6 stagioni, ma dove io per primo mi sono sentito protetto, grazie all’affetto e all’entusiasmo che VOI tifosi mi avete sempre riservato” ha scritto lo slovacco su Instagram per ingraziare i tifosi nerazzurri e lo staff del club. Prontamente anche l’Inter poco dopo ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui saluta il giocatore e fa gli auguri per il proseguimento della carriera. Marotta intanto ha chiuso per Bisseck, le cui caratteristiche tecniche ricordano molto quelle di Skriniar.

Leggi anche: L’Inter trova l’accordo per Bisseck: all’Aarhus 7 milioni

L’infortunio nell’ultima stagione

Nell’ultima stagione Skriniar ha subìto un infortunio che lo ha tenuto spesso lontano dal campo. Ad aprile era stato operato alla schiena per l’acutizzarsi del problema fisico, di fatto tagliandolo fuori dal finale di stagione e dalla cavalcata in Champions League. Inzaghi ha allora valorizzato Darmian e Bastoni anche in prospettiva futura, mentre il PSG ha chiesto all’agente dell’ex Sampdoria delle rassicurazioni sulla tenuta fisica. A Parigi hanno messo sul piatto un ricco contratto di quattro anni a 6 milioni di euro a stagione che dovrebbe essere formalizzato nelle prossime ore.

Leggi anche: Brozovic ha detto sì all’Al-Nassr: domani le visite mediche