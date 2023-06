Marcelo Brozovic ha detto sì all’Arabia Saudita: accettata l’offerta dell’Al-Nassr, che ha deciso di soddisfare tutte le richieste del centrocampista nerazzurro

Marcelo Brozovic ha deciso di cedere alle avance dell’Arabia Saudita. Il centrocampista nerazzurri ha accettato l’offerta finale dell’Al-Nassr e domani mattina svolgerà le visite mediche di rito. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

ISTANBUL, TURKEY – JUNE 10: Marcelo Brozovic of FC Internazionale and Phil Foden of Manchester City in action during the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester City at Ataturk Olympic Stadium on June 10, 2023 in Istanbul, Turkey. (Photo by Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

Brozovic in Arabia Saudita: domani le visite con l’Al-Nassr

Marcelo Brozovic ha ceduto alle avance dell’Arabia Saudita e ha detto definitivamente sì all’ultima offerta dell’Al-Nassr. Domani (30 giugno) il giocatore svolgerà le visite mediche con il club arabo e dopodiché il trasferimento sarà ufficiale.

L’Inter incasserà 23 milioni di euro dalla cessione del centrocampista croato, che invece dovrebbe firmare un contratto triennale da circa 100 milioni di euro complessivi. Sfuma dunque l’ipotesi Barcellona, che negli ultimi giorni aveva palesato un forte interessamento per Brozovic ma che non è stato in grado di competere con l’offerta del club saudita.

Inter, assalto a Frattesi

Chiusa la cessione di Brozovic, adesso l’Inter ha in programma di reinvestire immediatamente il tesoretto. E’ pronta l’offerta ufficiale dei nerazzurri per Davide Frattesi. Il Sassuolo chiede una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro e i due club sembrerebbero avere già un’intesa di massima, ma non è da escludere che Marotta possa fare un tentativo al ribasso.