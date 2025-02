Sinner rompe il silenzio dopo la squalifica: il comunicato ufficiale

Nel mondo dello sport, soprattutto in quello del tennis, l’attenzione per la salute e l’integrità fisica degli atleti è sempre stata di fondamentale importanza. Un episodio che ha coinvolto il tennista italiano Jannik Sinner ha messo sotto i riflettori non solo le sue capacità sul campo, ma anche la questione dell’antidoping. Il giovane atleta, dopo aver affrontato un lungo processo, ha recentemente raggiunto un accordo con la WADA (Agenzia Mondiale Antidoping), accettando una sospensione di tre mesi per una violazione delle normative antidoping legata alla sostanza clostebol.

L’accordo tra Sinner e la WADA

Nel marzo 2024, durante il torneo di Indian Wells, un controllo antidoping ha rilevato la presenza di clostebol, una sostanza vietata, nel campione di Sinner. La situazione ha subito suscitato preoccupazione, ma la risposta iniziale dell’Itia (l’Associazione Italiana Tennis) era stata quella di scagionare il giocatore, riconoscendo che non vi fosse responsabilità diretta da parte sua. Nonostante ciò, la WADA ha avuto una visione differente, chiedendo una squalifica che avrebbe potuto andare da uno a due anni. Il caso si stava avvicinando a un momento decisivo, con una possibile decisione che sarebbe stata presa nel mese di aprile davanti al TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport.

Alla fine, Sinner ha accettato un accordo che ha portato alla risoluzione del caso. La sospensione di tre mesi che il tennista ha accettato è stata una soluzione che ha permesso di chiudere la vicenda, evitando una lunga battaglia legale. La WADA ha sottolineato che, pur riconoscendo la violazione, ha accettato le spiegazioni fornite dall’atleta riguardo alla causa di tale esposizione al clostebol. In particolare, l’agenzia ha riconosciuto che la sostanza non ha conferito alcun vantaggio in termini di performance e che Sinner non era consapevole dell’errore, causato dalla negligenza del suo entourage.

