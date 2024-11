Home | Jannik Sinner più determinato che mai: già in campo a Torino, si allena per le ATP Finals

Jannik Sinner, il nostro campione saldamente al numero uno nel ranking mondiale, è più determinato che mai. L’atleta azzurro è stato il primo a scendere in campo a Torino in preparazione delle ATP Finals. Arrivato ieri in città, Sinner ha dato subito il via agli allenamenti, mentre gli altri sette partecipanti devono ancora raggiungere l’Italia.

Torino è gasata per Jannik Sinner 🇮🇹 ! L'attesa per le Atp Finals è alle stelle e l'affetto dei tifosi si sente gia nell'aria ‼️



➡️ Video inviato da un nostro lettore#nittoatpfinals #atpfinals #torino #janniksinner #circolodellastampa #tennisitaliano pic.twitter.com/jvEZiWhfn4 — OK Tennis (@oktennis) November 5, 2024

Alcuni, come Ruud, De Minaur e Rublev, sono impegnati in altri tornei a Metz e Belgrado, ma Sinner ha già iniziato a lavorare intensamente, deciso a mantenere la sua posizione ai vertici del tennis mondiale. Questa mattina, Jannik si è recato al Circolo della Stampa-Sporting, dove ha dato inizio alla giornata con un’ora di palestra.

Successivamente, intorno alle 11, è sceso in campo per una sessione di allenamento con il 18enne norvegese Budkov Kjaer, attuale numero uno della classifica ITF. La sessione si è concentrata su scambi da fondo campo e lavoro a rete, un aspetto su cui Sinner si è impegnato molto anche a Montecarlo con il supporto di Radek Stepanek, tennista molto abile nel gioco di volo.

Sinner, gli allenamenti per migliorare il gioco a rete

Per concludere, il focus si è spostato su servizio e risposta, due punti forti di Jannik, affinati grazie alla dedizione e al duro lavoro degli ultimi anni. Sinner ha lavorato sotto la guida del suo team completo, composto dai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio.

Nel pomeriggio, Sinner ha previsto un’altra sessione di allenamento per mantenere la condizione ottimale in vista dell’esordio alle ATP Finals e della Coppa Davis, i suoi due grandi obiettivi di fine anno. Con un inizio così determinato, Sinner punta a farsi valere davanti al pubblico di casa e a chiudere la stagione con risultati importanti.

