Sinner e Anna, la foto che alimenta il gossip: cosa succede tra loro due

Jannik Sinner sta vivendo un periodo d’oro a livello professionale. Il tennis è il suo mondo e i risultati continuano a premiarlo. Purtroppo non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda la sua vita privata. Nel 2022, dopo quasi un anno di fidanzamento, Jannik Sinner si è lasciato con la nota influencer Maria Braccini. Poi il tennista ha intrapreso una nuova relazione con Anna Kalinskaya e anche questa storia sembra essere giunta al capolinea. Ma come sono davvero i rapporti tra i due? In queste ore è spuntata una foto che ha alimentato ulteriormente il gossip. (Continua a leggere dopo le foto)

Anna Kalinskaya, serata romantica senza Sinner? Cosa succede

In molti si sono chiesti il perchè dell’addio tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Una risposta, se pur molto generica, sembra essere arrivata dai media russi, secondo i quali la Kalinskaya avrebbe vissuto male, malissimo l’etichetta di “fidanzata del campione” e per questo avrebbe deciso di rompere con l’altoatesino. Però sulla presunta fine della loro relazione non sono mai giunte né smentite né conferme. I due hanno semplicemente mantenuto il più stretto riserbo sulla questione. Ora sembra essere saltata fuori una foto misteriosa che andrebbe ad alimentare il gossip su un presunto ritorno di fiamma.

