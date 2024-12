Home | Sinner e Anna fanno sul serio: le presentazioni in famiglia ma un dettaglio non sfugge

La relazione tra Jannik Sinner, numero uno del tennis, e Anna Kalinskaya, collega russa, ha attirato l’attenzione di appassionati sin dalla sua ufficializzazione. Nonostante la loro riservatezza, alcuni dettagli emergono, alimentando speculazioni e interesse sul loro legame. Nonostante la riservatezza della coppia, piccoli dettagli e momenti condivisi fanno emergere che ci sia ancora un legame tra i due atleti. L’ultimo episodio che ha fatto parlare è stato l’incontro di Sinner con il fratello di Anna, Nikolay, avvenuto a Dubai durante una pausa dagli impegni sportivi.

Le presentazioni in famiglia

Jannik Sinner ha avuto modo di conoscere Nikolay Kalinskaya, fratello di Anna e calciatore professionista, durante la sua permanenza a Dubai. Le foto scattate insieme, condivise proprio da Nikolay sui social media, hanno acceso i riflettori su questo significativo momento. Il gesto è stato interpretato come una conferma della serietà della relazione tra Jannik e Anna, rafforzando l’idea che la coppia stia facendo passi importanti nel loro percorso insieme.

Nonostante gli indizi che trapelano, Jannik Sinner e Anna Kalinskaya continuano a mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata. Anna, recentemente protagonista di una copertina di un magazine australiano, ha preferito non rispondere a domande sulla sua relazione con Sinner. Parlando della sua vita personale, ha dichiarato: “Penso che la chiave sia cambiare alcune cose, non allenarmi, ma modificare un po’ il mio stile di vita per renderlo più semplice, godermi le cose nei miei giorni liberi per avere un buon equilibrio. E avere un programma migliore per sapere quando puoi vedere i tuoi amici in modo da essere più felice fuori dal campo. Posso ricaricarmi, così posso competere meglio e avere più energia, ed essere migliore mentalmente“

