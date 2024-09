Sinner dopo il trionfo all’Us Open: “Ho ritrovato me stesso”

Jannik Sinner ha vinto anche gli US Open. La scorsa domenica, 8 settembre 2024, il tennista italiano ha battuto in tre set lo statunitense Taylor Fritz. Sinner, che è saldamente numero 1 della classifica ATP, a Flushing Meadows ha vinto il secondo titolo Slam della carriera dopo gli Australian Open. Il 2024 per Sinner è stato un anno di vittorie, nel quale però ha dovuto fare i conti con il caso Clostebol che ha minacciato la sua carriera. (Continua dopo le foto)

Jannik Sinner vince gli US Open, le sue parole dopo il trionfo

Grande emozione per Jannik Sinner dopo la vittoria agli US Open. Il tennista ha spiegato di aver affrontato la competizione serenamente, dopo l’abbattimento iniziale per il caso Clostebol. “Ho passato momenti duri, quando entravo in campo non era come prima, chi mi conosce bene si era accorto che qualcosa non andasse. Notti agitate, a volte non dormivo. Poi, però, durante il torneo americano ho ricominciato a essere me stesso, e questo è più importante del risultato”, ha ammesso.

Insomma Sinner si è lasciato alle spalle il caso che ha minato la sua carriera. E ora può godersi la vittoria. “Dopo ogni obiettivo raggiunto, si festeggia: questo l’accordo col mio team, bisogna godersi il momento. Non c’è una regola fissa, posso riposarmi tre come cinque giorni. Questa volta, per esempio, ho bisogno di staccare di più”, ha rivelato. (Continua dopo le foto)

Jannik Sinner parla dell’affetto ricevuto

Jannik Sinner è entrato nella storia: vincere gli Us Open da numero 1 al mondo non è cosa da tutti. “Mi rendo conto di quello che sto facendo, faccio tanti sacrifici per essere in questa posizione. Ma mi fa strano essere considerato un esempio per altri giocatori: ho solo 23 anni…”, le sue parole. Poi ha ammesso che, nonostante il caso Clostebol, ha sentito l’affetto dei tifosi. “Sono onorato di questa attenzione e mi rende più tranquillo, sento sempre il loro affetto a prescindere da dove gioco e a che ora. Anche il pubblico sul campo è stato splendido, non sapevo come avrebbe reagito alla vicenda e l’ha fatto nel modo più bello”, ha detto il campione alto-atesino. Sinner ha spiegato che dopo gli Australia Open, questa competizione è stata più dura sia per il caso doping che per il fatto di aver vinto l’ATP. La stagione per Sinner non è ancora finita: “Le Finals sono un grande obiettivo”.