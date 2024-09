Tennis. Sinner, 2 mesi per blindare il numero 1 del ranking Atp: dove giocherà. Jannik Sinner è il numero uno nel ranking Atp (le classifiche mondiali dei tennisti professionisti maschili in singolare e in doppio, stilate dall’Association of Tennis Professionals, l’associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo) e grazie alla sua vittoria dell’Us Open il tennista ha rinforzato la sua posizione, comandando la classifica con 11.180 punti. Ovviamente il 2024 non è ancora finito e il tennista ha da giocare altri quattro tornei che possono servire a chiudere l’anno in vetta alla classifica. Al momento Sinner ha 4.105 punti in più di Alexander Zverev e 4.490 più di Carlos Alcaraz, gli unici due rivali che seriamente possono impensierirlo in questa particolare race. (Continua a leggere dopo le foto)

Sinner nei prossimi mesi giocherà: il China Open 500 a Pechino, i Masters 1000 di Shanghai e Parigi-Bercy e le ATP Finals, che regalano 1.500 punti (a patto di vincere tutte le partite). Considerando la forma di Sinner e soprattutto l’attuale vantaggio in classifica, Jannik potrebbe festeggiare addirittura già dopo lo Shanghai Masters che si concluderà il 13 ottobre. “Chiudere” in anticipo la stagione personale potrebbe essere un buon viatico per poi approcciarsi alla grande alle finali di Coppa Davis, ammesso che l’Italiariesca a qualificarsi, per dare ulteriore lustro alla stagione e alzare un altro trofeo in maglia azzurra.