Sinner-Cahill, binomio vincente. L’allenatore australiano tiene i riflettori puntati sul campione altoatesino, che a suo dire è ancora in fase di crescita. Dopo il successo di Sinner al Masters 1000 di Miami ha dichiarato che “Jannik è un bravo ragazzo ed è un piacere lavorare con lui, in questo momento sta giocando con grande sicurezza, il livello espresso in questi giorni è stato fantastico, ma io sono certo che possa fare ancor meglio”.

Ha poi aggiunto Cahill: “La sua evoluzione è ancora in corso, con il tempo diventerà ancora più forte, più veloce, più saggio e furbo. Migliorerà ancora, ne sono certo, ma godiamoci il momento, sta giocando ad un livello stellare e sta meritando tutto quello che gli sta accadendo”.