Sinner, a Shanghai con Machac una semifinale da non sottovalutare

Jannik Sinner ha raggiunto senza troppe difficoltà le semifinali del Masters 1000 di Shanghai, dimostrando grande solidità nei suoi ultimi match. Dopo aver superato agevolmente due avversari di rilievo, come l’americano Ben Shelton e il russo Daniil Medvedev, il tennista italiano si prepara ora ad affrontare una vera sorpresa del torneo: il ceco Tomas Machac. Machac ha infatti eliminato a sorpresa Carlos Alcaraz, sconfitto in due set, evitando così la tanto attesa rivincita tra l’iberico e Sinner, che avrebbe potuto riproporre il duello visto recentemente nella finale dell’ATP 500 di Pechino, dove Alcaraz aveva avuto la meglio.

Ma chi è Tomas Machac? Questo giovane tennista ceco, 23enne e attualmente numero 33 del ranking mondiale, è ormai un nome noto agli appassionati. Ha affrontato Sinner solo una volta, a Miami, dove l’italiano lo ha battuto con un netto 6-4, 6-2. Tuttavia, la recente prestazione di Machac contro Alcaraz non va sottovalutata: il ceco ha giocato un tennis di altissimo livello, mettendo in grande difficoltà il numero 2 del mondo, il che testimonia che la sua vittoria è stata più che meritata. (continua dopo la foto)

Screenshot

Sinner, da parte sua, parte come favorito. Il tennista di Sesto Pusteria ha mostrato un tennis impeccabile contro Medvedev, lasciando solo nove punti al russo nel primo set e dominando completamente il secondo parziale, recuperando anche da uno svantaggio di 0-40 nel quinto gioco. “Sono molto felice di essere in semifinale, è stata una grande partita. Medvedev ha avuto qualche problema alla spalla, e spero che possa recuperare presto” ha dichiarato Sinner al termine del match. “Abbiamo preparato bene il piano tattico, ora vedremo cosa riuscirò a fare in semifinale. Raggiungere una semifinale in un Masters 1000 è sempre importante, e farlo per la decima volta alla mia età è davvero qualcosa di speciale, ma c’è sempre margine per migliorare.”

Machac ha avuto una stagione altalenante, iniziata con qualche difficoltà, ma che lo ha visto comunque conquistare vittorie importanti, come quella contro Novak Djokovic all’ATP 250 di Ginevra, e spingersi fino agli ottavi di finale degli US Open. Al Roland Garros aveva portato Medvedev al quarto set, mentre a Wimbledon è stato eliminato al secondo turno. Le sue prestazioni sono andate migliorando, culminando nella vittoria su Alcaraz a Shanghai. “Ho giocato in modo incredibile dall’inizio alla fine. Il primo set è stato molto equilibrato, ma nel secondo sono riuscito a salire di livello. Carlos ha cercato di essere più aggressivo, ma sono rimasto calmo e ho giocato il mio miglior tennis fino alla fine” ha commentato Machac dopo il suo grande successo.

Leggi anche: