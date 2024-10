Masters Shanghai Alcaraz ko con Machac: ora il tennista ceco affronterà in semifinale Jannik Sinner. Lo spagnolo cede al numero 33 del mondo, che si impone con il punteggio di 7-6(5), 7-5 in un’ora e 55 minuti di gioco. Ottima prestazione del ceco, che ha mostrato un tennis potente e aggressivo, mettendo in grande difficoltà il più quotato avversario. Per Machac, questa è la prima semifinale a questo livello.

Con l’eliminazione di Alcaraz, Jannik Sinner ha praticamente blindato il numero 1 del mondo a fine stagione. Sinner ora vanta un vantaggio di 3020 punti nella Race sullo spagnolo, che non riuscirebbe a colmare neanche vincendo il Masters 1000 di Bercy, un ATP 500 tra Vienna e Basilea (che si giocano in contemporanea), e le Nitto ATP Finals senza perdere una partita. Alcaraz dovrebbe anche partecipare a un ATP 250 nella settimana tra Bercy e Torino, ma attualmente non è iscritto a nessun torneo.

