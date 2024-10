Rafa Nadal si ritira dal tennis. L’ex numero 1 al mondo ha annunciato il suo addio allo sport, con la Coppa Davis a novembre come suo ultimo impegno ufficiale. Considerato uno dei più grandi campioni nella storia del tennis, Nadal ha conquistato 22 titoli del Grande Slam, tra cui un record di 14 vittorie al Roland Garros.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

In un lungo video, in cui ripercorre alcune delle sue vittorie più significative, Nadal comunica il ritiro, ringraziando in diverse lingue i tifosi che lo hanno sostenuto con passione nel corso degli anni. Il video si apre con le parole: “Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionistico”.

Nadal prosegue parlando delle sue difficoltà fisiche: “La verità è che gli ultimi anni sono stati complicati, soprattutto gli ultimi due. Non penso di essere più in grado di giocare senza limitazioni. Ovviamente è stata una decisione difficile, ho impiegato del tempo per prenderla, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine, e credo che questo sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. È stata una carriera lunga e piena di successi, oltre ogni mia aspettativa”.

E nel momento dell’annuncio Nadal ringrazia i grandi avversari di sempre, Roger Federer e Novak Djokovic: “Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere. Voglio ringraziare l’intero mondo del tennis, tutte le persone che compongono questo sport e coloro che sono stati miei compagni di squadra per così tanti anni, e soprattutto i miei grandi rivali. Ho passato molte ore con loro e ho vissuto momenti che ricorderò per il resto della mia vita”.(segue dopo la foto)

Rafa Nadal, un campione unico

Descrivere Rafael Nadal, nato il 3 giugno 1986 a Manacor, sull’isola di Maiorca, non è affatto semplice. I suoi numeri, per quanto straordinari, non raccontano pienamente la sua grandezza: 22 titoli del Grande Slam, tra cui 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 Australian Open e 4 US Open. Ha trascorso 209 settimane in vetta al ranking ATP, concludendo 4 stagioni da numero 1 (nel 2008, 2010, 2013 e 2017).

Unico tennista nella storia ad aver raggiunto il numero 1 in tre decadi diverse, Nadal è rimasto nella top ten per 912 settimane consecutive, dal 2005 al 2023. Nel corso della sua carriera ha conquistato 92 titoli, inclusi l’oro olimpico sia in singolare che in doppio. Inoltre, la sua storica rivalità con Roger Federer e Novak Djokovic ha segnato un’epoca, portando il tennis a un livello superiore.

Leggi anche: