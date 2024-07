Rafa Nadal ha vinto contro il croato Dule Ajdukovic in tre set, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, qualificandosi per la finale dell’ATP 250 di Bastad, giocato sulla terra rossa della città svedese. Il fuoriclasse spagnolo 38enne tornerà così a disputare una finale nel circuito, dopo più di due anni dall’ultima volta, che risale all’edizione del Roland Garros del 2022.

Domenica, Nadal affronterà il vincitore tra l’argentino Tirante e il portoghese Borges, che si contenderanno il posto nella seconda semifinale. “È sempre una bella sensazione tornare in finale – ha dichiarato al termine del match contro Ajdukovic -. Ho combattuto per tutto il torneo per arrivare fino a qui e penso che partite come le ultime due siano molto utili. Sono contento, vedremo se riuscirò a giocare un po’ meglio in finale”.