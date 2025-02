“Volgare e sguaiata”: Alfonso Signorini rimprovera Shaila dopo il gesto choc con Lorenzo – Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 10 febbraio 2025 Alfonso Signorini è tornato a rimproverare Shaila Gatta perché secondo lui la ballerina avrebbe assunto un atteggiamento irrispettoso verso il pubblico che segue il reality da Casa. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Tanta paura”. Sabrina Salerno e il tumore: “Ho ancora problemi”

Leggi anche: Totò Schillaci, il racconto struggente della moglie a “Verissimo”

Alfonso Signorini rimprovera Shaila dopo il gesto choc con Lorenzo: “Volgare”

Durante la diretta di ieri, Alfonso Signorini ha manifestato il proprio disappunto per alcuni comportamenti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A detta del conduttore, la gieffina sarebbe stata volgare in alcuni momenti. Secondo Signorini lei e Lorenzo Spolverato dovrebbero concedersi i loro momenti di intimità in un contesto più appartato, lontano dagli spazi comuni. Insomma un luogo che non sia il tavolo della cucina. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “È gravissimo”: il campione italiano in coma, fan senza parole

Leggi anche: Ezio Greggio, la nuova fidanzata è giovanissima: di chi si tratta

Alfonso Signorini rimprovera Shaila Gatta per l’atteggiamento hot in cucina con Lorenzo

Alfonso Signorini, che ci tiene particolarmente al suo pubblico, ha voluto parlare con Shaila Gatta per invitarla di nuovo a moderare alcuni comportamenti nella Casa più spiata di Italia: «Shaila ti devo dire una cosa. Da un lato è bella la vostra spontaneità. Ci piace. Ma quando tu mi dici: ‘Perché Alfonso dici che sono volgare?’. Sai perché? Te lo spiego con grande affetto. Ma vederti sul tavolo della cucina, a gambe larghe, con Lorenzo sopra, onestamente non è una bella immagine Shaila. È un’immagine volgare. Quella per me è la volgarità».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva