Si sposa e dopo 12 giorni fa la brutta scoperta sulla moglie: chi era in realtà

Si erano conosciuti online e si erano piaciuti da subito. Dopo un pò hanno iniziato a frequentarsi anche nella realtà fino ad arrivare al matrimonio. La coppia, per rispettare le convinzioni religiose di entrambi, non avevano mai consumato alcun tipo di rapporto intimo. Insomma una storia del passato vissuta ai tempi dei social. Ma non è tutto oro quel che luccica e dopo dodici giorni di matrimonio, lui fa una scoperta sconvolgente.

Leggi anche: Kata scomparsa, dopo un anno spunta il video che cambia tutto

Leggi anche: Quanto guadagna un europarlamentare: i nuovi stipendi di Vannacci e Salis

Si sposa e dopo 12 giorni fa la brutta scoperta sulla moglie

Questa storia arriva dall’Indonesia dove un ragazzo di 26 anni, di cui la stampa ha diffuso solo le iniziali (A.K.), ha scoperto solo dodici giorni dopo il matrimonio che la sua nuova sposa, Adinda Kanza, non era ciò che credeva.

La coppia si era conosciuta sui social nel 2023 e si era frequentata per circa un anno, prima online e poi dal vivo, prima di sposarsi il 12 aprile scorso. Il giovane di Naringgul, regione dell’isola di Giava, aveva sposato informalmente la coetanea che credeva si chiamasse Adinda Kanza. Nozze non ben viste dalla famiglia di lui ma volute fortemente dal giovane. Tutto normale fino a qui. Ma dopo aver aspettato tanto, dopo il fatidico sì, il ragazzo si aspettava di consumare. Eppure la neo sposa continuava a trovare scuse per non condividere l’intimità, così AK ha iniziato a cercato di capire il motivo dietro quel no. Non deve essere stato facile per lui mandar giù la verità una volta scoperta.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva