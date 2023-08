Terribile incidente: si schianta auto con 7 a persone bordo, poi la terribile scoperta sul ragazzo alla guida

Si schianta auto con 7 persone a bordo. Un terribile incidente è costato la vita ad un giovane di appena vent’anni. La triste notizia ha sconvolto letteralmente tutti. L’episodio è veramente increscioso, soprattutto dopo la scoperta fatta sul ragazzo alla guida. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato. La tragedia a questo punto era inevitabile. (Continua…)

Si schianta auto con 7 persone a bordo

Un terribile incidente, dovuto ad una bravata dei giovani, ha causato la morte di un ragazzo di appena vent’anni. Ben sette ragazzi viaggiavano in un auto che può portarne al massimo cinque. Uno di questi, quello che ha avuto la peggio, era addirittura “nascosto” nel bagagliaio. Lo schianto è stato molto violento e per il ragazzo chiuso nel bagagliaio non c’è stato nulla da fare. L’autista, dopo l’incidente, è scappato, lasciando il veicolo in strada. La polizia, però, l’ha trovato a casa e subito dopo hanno fatto una terribile scoperta. (Continua…)

Si schianta auto con 7 persone a bordo: terribile scoperta sull’autista

Un auto con a bordo sette persone si è schiantata. Un ragazzo di appena vent’anni, che viaggiava all’interno del bagagliaio, è morto probabilmente sul colpo. L’impatto, infatti, è stato devastante e per lui non c’è stato nulla da fare. Subito dopo, però, la polizia ha arrestato l’autista con l’accusa di omicidio colposo. Egli aveva abbandonato il luogo dell’incidente e si era rifugiato a casa. Dopo l’arresto, è stato scoperto che il ragazzo guidava in stato di ebrezza, in quanto è risultato positivo all’alcool test, era drogato e non aveva nemmeno la patente. (Continua…)

Dov’è successo

Il terribile incidente che ha visto coinvolti ben sette giovani, di cui uno è morto, è avvenuto a Cartagena, città spagnola situata nella regione sud orientale di Murcia. La notizia ha sconvolto l’intera comunità. Una giovane vita spezzata così all’improvviso a causa di una bravata che poteva essere assolutamente evitata.