Home | Dramma in Italia, si lancia con la tuta alare ma finisce in tragedia

Una nuova tragedia scuote il mondo degli sport estremi. Una donna di 56 anni, di nazionalità russa, ha perso la vita durante un volo con la wingsuit, una speciale tuta che consente di planare nell’aria come un uccello. Il suo salto, partito come una normale attività sportiva carica di adrenalina, si è trasformato in pochi attimi in un dramma senza scampo. (Continua…)

Si lancia con la tuta alare ma finisce in tragedia

L’atleta russa, dopo essersi lanciata, ha incontrato delle difficoltà che non le hanno lasciato via di scampo. Nessuno dei presenti è riuscito a intervenire in tempo: il paracadute, fondamentale per atterrare in sicurezza dopo il volo, non si è aperto, causando la sua caduta fatale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)