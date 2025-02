Si arrampica sul palco di Sanremo e nessuno lo ferma: la bravata che imbarazza la Rai

Un nuovo colpo di scena arriva direttamente da Sanremo, dove l’urban climber e influencer Dedelate ha svelato al suo seguito una nuova, audace impresa. Con il commento “Nessuna sicurezza“, il giovane ha messo in scena una delle sue scalate urbane più spettacolari, riuscendo a intrufolarsi dietro le quinte del Festival di Sanremo. L’impresa, immortalata e condivisa con oltre 250 mila follower su Instagram, ha suscitato reazioni contrastanti, tra ammirazione e ironia. Ma come è riuscito Dedelate a entrare nel cuore di uno degli eventi più sorvegliati d’Italia?

Le imprese di Dedelate

Dedelate non è un nome nuovo nel mondo delle scalate urbane. Il giovane influencer ha infatti una lunga carriera alle spalle, fatta di sfide sempre più estreme. Ogni sua impresa, che sia una salita su un grattacielo o l’arrampicata su strutture simboliche come la Madonnina del Duomo di Milano, diventa subito virale, portandolo sempre più sotto i riflettori. La sua capacità di sfidare le leggi della gravità e le regole della sicurezza pubblica lo ha reso un’icona, ma anche una figura controversa.

L’interazione con i suoi fan su Instagram è incessante, e il suo pubblico non manca mai di esprimere il proprio entusiasmo per le sue imprese sempre più spettacolari. Frasi come «Goat» (Greatest of all time) e «Easy win» testimoniano la sua grande popolarità e l’apprezzamento che riceve per le sue audaci scalate.

