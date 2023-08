Serie B: Reggina esclusa, Lecco promosso

Arrivata nella mattinata di oggi la sentenza del Tar del Lazio che ha respinto giudicando “improcedibile” il ricorso avanzato dalla Reggina riguardo all’ammissione al prossimo campionato di Serie B 2023/24 nonostante la tranquilla salvezza ottenuta sul campo nella passata stagione. I calabresi erano stati esclusi dopo che la Covisoc aveva imputato agli amaranto il mancato pagamento di alcuni emolumenti tra cui le ultime tre mensilità ai calciatori, e gli ultimi 5 mesi di Inps e gli ultimi 4 di Irpef che portarono anche alla penalizzazione inflitta nella passata stagione.

Il Lecco è riammesso in Serie B

Nel prossimo campionato di Serie B ci sarà invece il Lecco: la società lombarda era stata inizialmente esclusa a causa di un ritardo nella presentazione della documentazione relativa allo stadi di casa da utilizzare nella prossima stagione: lo stadio Euganeo di Padova che avrebbe sostituito il Rigamonti-Ceppi, non a norma per la cadetta. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

La sfida tra la Juventus Under 23 e il Lecco valevole per il campionato di Serie C

Per la Reggina non è però detta l’ultima parola: la società calabrese ha infatti un ultimo grado di giudizio a cui appellarsi, il Consiglio di Stato. Un entità extrasportiva che accoglierà eventuali nuovi ricorsi effettuati dai club non ammessi. L’udienza è fissata per il 29 agosto anche se la Lega Serie B ha chiesto la possibilità di anticiparla prima dell’inizio del campionato.