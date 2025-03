Home | Serie A, la lotta per un posto in Champions diventa feroce: Atalanta, serve una svolta, Milan ormai quasi fuori

Serie A, il campionato è entrato nel suo rettilineo finale e, se lo scudetto sembra ormai una questione a due tra Inter e Napoli, la lotta per la Champions League è più aperta che mai. Con 24 punti ancora in palio, sette squadre si contendono i due posti disponibili per l’Europa che conta, quella più ricca e prestigiosa.

A pagare il prezzo più alto dell’ultimo turno è stata l’Atalanta, che dopo la sconfitta contro la Fiorentina si è ritrovata risucchiata nel gruppo. La Dea resta terza con 58 punti, ma ora sente il fiato sul collo di un Bologna inarrestabile (56 punti) e di una Juventus che, con Tudor in panchina, vuole riprendersi un posto d’élite (55 punti). Più staccate, ma ancora in corsa, Roma (52), Lazio (51 con una gara in meno), Fiorentina (51) e Milan (47), con i rossoneri ormai appesi a un filo.

Fino a poche settimane fa, la squadra di Gasperini sembrava avere il terzo posto in cassaforte. Ora, invece, la sconfitta del Franchi ha reso tutto più incerto. I bergamaschi hanno ancora cinque gare in casa, ma quattro di queste sono veri e propri spareggi: Lazio, Bologna e Roma a Bergamo, Milan a San Siro. Il destino è nelle mani della Dea, ma con un calendario così complicato Gasperini non può permettersi altri passi falsi.

Se c’è una squadra che vola, è il Bologna di Italiano. I rossoblù hanno infilato la quinta vittoria consecutiva e sembrano avere benzina per arrivare fino in fondo. Il calendario però non è dei più semplici: Napoli, Atalanta e Inter nelle prossime settimane diranno se i felsinei possono davvero prendersi un posto in Champions per la seconda volta consecutiva dopo la sorpresa dello scorso anno.

La Juventus, invece, è in cerca di riscatto. Tudor ha riportato entusiasmo, e con il nuovo assetto la squadra bianconera sembra pronta a rilanciarsi. Bologna, Roma e Lazio sono gli scogli più difficili da superare, ma la sensazione è che la Juve abbia molte chance per uscire vincente da questa corsa.

A Roma la situazione è complessa. La squadra di Ranieri è la più in forma del lotto, con sette vittorie di fila che l’hanno riportata a -4 dal quarto posto. Ma l’infortunio di Dybala è una mazzata tremenda: senza il suo uomo simbolo, la Roma riuscirà a mantenere questo ritmo? Le prossime due gare contro Juventus e Lazio diranno molto sulle ambizioni giallorosse.

Serie A, un finale da brivido per i posti Champions

Dall’altra parte del Tevere, invece, la Lazio vive un momento difficile. I biancocelesti, pur avendo una gara da recuperare, non stanno dando segnali confortanti. Il derby della 32ª giornata sarà uno snodo cruciale per la squadra di Baroni, che in settimana ha sferzato i suoi in visto di questo caldissimo finale.

Chi continua a sperare è la Fiorentina. La vittoria contro l’Atalanta ha ridato morale alla squadra di Palladino, ma l’impegno in Conference League potrebbe toglierle energie preziose nella volata finale a una squadra che ha pagato un periodo di appannamento, ma non ha intenzione di mollare.

E poi c’è il Milan, che più che a un sogno, sembra aggrappato a un’illusione. Il ko di Napoli è stato forse il colpo di grazia: nove punti da recuperare e cinque squadre davanti. L’unica strada per tornare in Europa sembra la Coppa Italia, dove il Diavolo si giocherà tutto nel doppio derby di semifinale contro l’Inter. Sperando che i nerazzurri siano distratti dalla corsa scudetto e dalla Champions.

Otto giornate al termine, sette squadre per due posti. Il margine di errore è ridotto al minimo. Gli scontri diretti faranno la differenza, e solo chi saprà gestire meglio pressioni ed energie potrà raggiungere il traguardo ambito.

