Esordio fortunato per Tudor, alla Juventus basta un numero di Yildiz per battere il Genoa

La Juventus torna al successo nella prima partita con Igor Tudor in panchina. Lo fa con voglia e atteggiamento, più che con un gioco spumeggiante, contro un Genoa sempre in partita ma poco pericoloso nell’arco dei 90 minuti. All’Allianz Stadium finisce 1-0, con rete al 25′ di Kenan Yildiz, il migliore in campo senza dubbio alcuno.

Primo tempo: Juventus avanti con Yildiz

La Juventus parte forte, cercando trame di gioco nuove e appoggiandosi sulle spalle larghe di Dusan Vlahovic, schierato titolare con Kolo Muani in panchina. Proprio il serbo è decisivo nell’azione che porta al gol: al 25° minuto lavora una palla preziosa, permettendo a Yildiz di inserirsi, dribblare due avversari e battere Leali con un destro potente e preciso.

Secondo tempo: controllo bianconero e pochi rischi

Nella ripresa la Juventus continua a tenere in mano il pallino del gioco, sfruttando soprattutto l’ampiezza del campo. Il Genoa ci prova e ha una buona occasione con Pinamonti, ma è sempre la squadra di Tudor a fare la partita. Vlahovic si sacrifica molto ma non incide, mentre Yildiz continua a deliziare il pubblico con le sue giocate, anche se spesso finiscono nel nulla.

La partita resta aperta fino all’ultimo, mettendo un po’ di pressione ai bianconeri, ma il Genoa non trova le idee giuste per impensierire Di Gregorio. Alla fine, la Juventus porta a casa una vittoria fondamentale, dando un segnale importante in ottica campionato.

