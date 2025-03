Bologna, vittoria d’oro a Venezia con un grande Orsolini: per Di Francesco è notte fonda

Il Bologna conquista tre punti fondamentali al Penzo contro un Venezia che, nonostante gli sforzi, non è riuscita a evitare la sconfitta. Il gol decisivo porta la firma di Riccardo Orsolini, che al 49’ ha siglato il vantaggio per gli ospiti con una conclusione da fuoriclasse, regalando ai rossoblù una vittoria che mantiene vivo il sogno della seconda partecipazione consecutiva alla Champions League.

La squadra di Italiano è sempre più lanciata e convinta dei propri mezzi. L’eroe della giornata per i rossoblù è stato Riccardo Orsolini. L’attaccante ha segnato uno dei sui gol più belli della sua carriera con un tiro al volo su assist di Cambiaghi. Una rete meravigliosa che ha sbloccato una partita equilibrata.

Questo è il gol numero 11 per l’esterno del Bologna, che sta vivendo una stagione di livello assoluto, tanto da attirare l’attenzione di Luciano Spalletti per la sua Nazionale. Il match contro il Venezia non è stato certo una passeggiata per il Bologna. Il primo tempo è stato caratterizzato da un gioco frammentato, con tante battaglie a centrocampo e pochi momenti di spettacolo.

La squadra di Italiano ha faticato a trovare ritmo, mentre il Venezia ha avuto qualche occasione, come quella di Zerbin al 30’, salvata da Skorupski. Nonostante ciò, la formazione di Di Francesco non è riuscita a sfruttare le sue opportunità, mentre il Bologna ha giocato sottotono, soprattutto nei primi minuti.

Nel secondo tempo la rete di Orsolini ha cambiato gli equilibri. Dopo il gol, i lagunari hanno provato a rispondere con un pressing più alto e ha creato due occasioni clamorose, una con Busio e una con Yeboah, ma Skorupski, l’eroe del giorno, ha risposto sempre presente con interventi determinanti.

Venezia sempre più giù, continua il sogno del Bologna

L’estremo difensore ha dimostrato ancora una volta di essere una garanzia per la squadra, e se il Bologna oggi è ancora in corsa per la Champions parte del merito è proprio suo.

Mentre il Bologna mantiene vivo il sogno di un’altra stagione da ricordare, il Venezia, pur combattendo, inanella la sua tredicesima partita senza vittorie, e conferma una preoccupante sterilità realizzativa. E senza gol, la salvezza diventa una chimera. L’ingresso di Gytkjaer e altri cambi non hanno dato i frutti sperati per Di Francesco.

Con questa vittoria, il Bologna consolida il suo quarto posto ora guarda con ottimismo anche alla semifinale di Coppa Italia, dove si prepara ad affrontare l’Empoli il prossimo 1° aprile. La squadra di Italiano ha acquisito una mentalità vincente, indispensabile per superare anche le difficoltà proposte da partite sporche come quella contro il Venezia. E ora i sogni rossoblù stanno diventando sempre più concreti.

