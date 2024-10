Serie A settima giornata, tutte le probabili formazioni. Si comincia oggi alle 18:30 dal “Maradona” dove andrà in scena l’anticipo tra Napoli e Como, seguito dal secondo match del venerdì che prevede il derby veneto tra Verona e Venezia. Tra le partite in programma tra sabato e domenica, sicuramente importanti per la vetta della classifica, Inter-Torino in programma domani sera a San Siro, Juventus-Cagliari lunch match di domenica allo Stadium e Fiorentina-Milan in serata al “Franchi”.

NAPOLI-COMO – venerdì, ore 18.30, stadio Maradona

NAPOLI (4-3-2-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku.

Allenatore: Conte.

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

Allenatore: Fabregas.

HELLAS VERONA-VENEZIA – venerdì, ore 20.45, stadio Bentegodi

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Belahyane, Dani Silva; Lazovic, Kastanos, Lambourde; Mosquera.

Allenatore: Zanetti.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Candela, Svoboda, Idzes; Zampano, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo.

Allenatore: Di Francesco.

UDINESE-LECCE – sabato, ore 15.00, Bluenergy Stadium

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin; Lucca.

Allenatore: Runjaic.

LECCE (4-4-2): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Morente, Ramadani, Coulibaly, Dorgu; Rebic, Krstovic.

Allenatore: Gotti.

ATALANTA-GENOA – sabato, ore 18.00, Gewiss Stadium

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere, Retegui.

Allenatore: Gasperini.

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Bohinen, Miretti, Martin (Ahnor); Vitinha, Pinamonti.

Allenatore: Gilardino

INTER-TORINO – sabato, ore 20.45, stadio Meazza

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Zapata, Adams.

Allenatore: Vanoli (in panchina Godinho)

JUVENTUS-CAGLIARI – domenica, ore 12.30, Allianz Stadium

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz: Vlahovic.

Allenatore: Motta.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Marin, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

Allenatore: Nicola.

BOLOGNA-PARMA – domenica, ore 15.00, stadio Dall’Ara

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Delprato, Valeri; Hernani, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

Allenatore: Pecchia.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Fabbian; Odgaard, Castro, Iling Jr.

Allenatore: Italiano.

LAZIO-EMPOLI – domenica, ore 15.00, stadio Olimpico

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Baroni.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.

Allenatore: D’Aversa.

MONZA-ROMA – domenica, ore 18.00, U-Power Stadium

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Caldirola, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakoupoulos; Maldini, Caprari; Djuric

Allenatore: Nesta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Konè, Pisilli, El Shaarawy; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

Allenatore: Juric.

FIORENTINA-MILAN – domenica, ore 20.45, stadio Franchi

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Quarta, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Cataldi, Bove, Gosens; Adli, Gudmundsson; Kean.

Allenatore: Palladino.

MILAN (4-2-4): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Morata, Abraham, Leao.

Allenatore: Fonseca.

