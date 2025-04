Serie A, è ufficiale: rinviate le partite di Sabato 26 Aprile, quando si giocherà Inter-Roma

Serie A, è ufficiale: il Ministro Musumeci ha comunicato che le partite di Sabato 26 Aprile saranno rinviate. Salta così Inter-Roma, insieme alle altre gare previste per l’anticipo della 34ª giornata. Il rinvio è stato deciso per i funerali di Papa Francesco, che si terranno lo stesso giorno. La Lega ha spiegato che il match tra la squadra di Inzaghi e quella di Ranieri sarà recuperato, ma la data del rinvio dipenderà tutta dal cammino nerazzurro in Coppa Italia.

#Inter #rinvio #Roma SerieA Si ferma per il funerale del Papa: Inter-Roma e altre due partite rinviate al 26 aprile! #Calcio #SerieAItalia La partita tra Inter e Roma è stata rinviata, insieme ad altre due gare del campionato di Serie A, a causa del fune… https://t.co/6fr8E7BBeW — Sport Napoli (@SportNapoliNews) April 22, 2025

La prima finestra utile per il recupero sarebbe tra l’11 e il 18 maggio, ma solo se l’Inter non dovesse raggiungere la finale della Coppa nazionale. In quel caso, ci sarebbe uno spiraglio prima della volata finale del campionato, il giorno 21 Maggio, che andrebbe comunque a gravare sul calendario già fitto.

Infatti, se i nerazzurri dovessero eliminare il Milan nella semifinale di ritorno in programma mercoledì 23 aprile alle 21, allora Inter-Roma potrebbe essere recuperata tra il 18 e il 25 maggio, cioè tra la penultima e l’ultima giornata della stagione. Una soluzione che complicherebbe però il quadro, sovvertendo l’ordine delle sfide decisive.

Nelle ultime ore si fa strada una terza ipotesi, quella che l’Inter accetti il sacrificio di scendere in campo domenica 27 aprile, forse all’ora di pranzo o alle 15. Una scelta che toglierebbe un giorno di riposo prima della sfida di Champions League contro il Barcellona, fissata per mercoledì 30 aprile al Camp Nou.

Serie A, Inter-Roma si gioca domenica? I dubbi

La Lega spinge per questa soluzione, perché permetterebbe di disputare Inter-Roma prima di Napoli-Torino, fissata per domenica sera alle 20.45. Inzaghi, però, dovrà valutare se rischiare energie preziose in vista dell’Europa.

Per sapere con certezza quando si giocherà il recupero, bisognerà attendere il verdetto del derby. Dopo l’1-1 dell’andata, con i gol di Abraham e Calhanoglu, tutto resta apertissimo. Solo al fischio finale di mercoledì sera si capirà davvero se ci sarà margine per un recupero anticipato o se il calendario dovrà stringersi ancora di più.

La finale di Coppa Italia è in programma per il 14 maggio a Roma. E se l’Inter ci sarà, allora il rebus Inter-Roma si potrebbe complicare ulteriormente.

Leggi anche: