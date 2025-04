Home | Inter, si riparte: ma per il derby di Coppa Italia ancora assenze pesanti, come giocherà Inzaghi

L’Inter si è rimessa in moto a tempo record dopo la sconfitta di Bologna, e nel lunedì di Pasquetta ha già ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile. Mercoledì sera incombe il derby di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, ma per Simone Inzaghi le notizie dall’infermeria non sono confortanti: Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski non ci saranno.

I tre hanno infatti svolto anche oggi lavoro differenziato, confermando il forfait per la sfida di San Siro. Inzaghi dovrà dunque ridisegnare la sua Inter senza tre pedine potenzialmente titolari, in un match da dentro o fuori. Con il pensiero che va a traguardi più importanti, come il campionato e la Champions, ma la consapevolezza che un derby va sempre onorato. (continua dopo la foto)

La buona notizia, se così si può dire, è che Marcus Thuram è il più vicino al rientro. Il suo recupero è previsto tra la gara con la Roma e l’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona, in programma il 30 aprile. Inzaghi spera di riaverlo almeno a mezzo servizio contro i giallorossi, magari in staffetta con un Lautaro Martinez spremuto da impegni continui. L’obiettivo principe, comunque, è averlo al top per la sfida europea.

Più indietro nel recupero Dumfries e Zielinski, che dovrebbero rientrare in gruppo la prossima settimana. Se tutto procederà senza intoppi, entrambi saranno convocabili per la trasferta in Catalogna, ma partiranno dalla panchina. Possibile un impiego più corposo nella gara contro il Verona, ultimo test prima del ritorno con i blaugrana a San Siro. (continua dopo la foto)

Nel frattempo, Simone Inzaghi continua a preparare il derby con alcune certezze. Bastoni e Mkhitaryan, squalificati in campionato, saranno sicuramente titolari mercoledì. In porta, salvo sorprese, ci sarà ancora Martinez, come all’andata. Tra i possibili volti nuovi nell’undici iniziale: De Vrij, Frattesi e Arnautovic, tutti candidati a partire dal primo minuto.

Martedì è previsto un allenamento pomeridiano, poi la squadra entrerà ufficialmente in ritiro. Per l’Inter è tempo di compattarsi, perché anche se con una formazione rimaneggiata, l’obiettivo è battere il Milan e volare in finale. Poi si penserà al calendario sovraffollato, che rende complicata la gestione di questo importante finale di stagione.

