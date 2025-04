Pronostico Milan Coppa Italia: statistiche Conceicao vs Fonseca

La stagione del Milan si trova a un bivio decisivo, con la Coppa Italia che rappresenta l’ultima occasione concreta per dare un senso a un’annata al di sotto delle aspettative. Dopo un campionato altalenante e l’eliminazione dai playoff di Champions League, la squadra guidata da Sergio Conceicao punta tutto sulla competizione nazionale per arricchire la propria bacheca e tentare almeno la qualificazione alla prossima Europa League.

Statistiche a confronto: il Milan di Conceicao e Fonseca

Analizzando le statistiche stagionali, emergono dati significativi tra il Milan di Fonseca e quello attuale di Conceicao:

Fonseca : 24 partite, 12 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte, 44 gol fatti, 27 subiti, media punti 1.75.

: 24 partite, 12 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte, 44 gol fatti, 27 subiti, media punti 1.75. Conceicao: 24 partite, 11 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte, 37 gol fatti, 30 subiti, media punti 1.58.

Nei confronti diretti contro le big della Serie A, il bilancio appare ancora più critico per Conceicao:

Allenatore Scontri diretti vinti Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Fonseca 1 3 3 7 10 Conceicao 0 2 5 4 10

Il Milan di Fonseca si era distinto per una maggiore capacità realizzativa e una migliore tenuta difensiva, mentre la gestione Conceicao vede un calo nei dribbling riusciti (140 contro 157), nei tiri in porta (83 a 92) e un aumento nei possessi persi (1781 contro 1684). L’unico dato favorevole a Conceicao resta il successo nella Supercoppa Italiana, arrivato già alla seconda presenza sulla panchina rossonera.

La differenza nei risultati può essere attribuita anche ai diversi mercati di riferimento: Fonseca ha potuto contare sugli innesti di Fofana e Pavlovic, mentre a gennaio Conceicao ha visto arrivare giocatori dal profilo più offensivo come Gimenez, Joao Felix e Walker, senza però riuscire a invertire la tendenza negativa nei risultati.

Alla luce dei dati, il percorso del Milan resta segnato da una difficoltà persistente negli scontri diretti e da una produzione offensiva in calo, elementi che rendono la sfida in Coppa Italia un vero e proprio spartiacque per la stagione.

La stagione del Milan si gioca tutta nella Coppa Italia: vincere significherebbe non solo aggiungere un trofeo che manca dal 2003, ma anche agganciare un pass europeo. Le quote delle scommesse, sebbene non specificate nel dettaglio, riflettono la difficoltà dell’impresa ma lasciano aperta la possibilità di un finale positivo. Segui le nostre analisi per restare aggiornato su statistiche, pronostici e sviluppi delle partite più attese!