Serie A, non solo il Torino: Red Bull interessata anche a un’altra squadra italiana

Serie A, Il gigante austriaco delle bevande energetiche Red Bull potrebbe presto fare il suo ingresso nella nostra massima serie. Dopo avere acquistato diverse squadre europee e internazionali, tra cui RB Lipsia in Germania e Red Bull Bragantino in Brasile, il gruppo sembra deciso a espandere ulteriormente la propria influenza calcistica.

Non solo il #Torino: #RedBull mette gli occhi anche sul #Genoa. Il colosso austriaco sembra sempre più convinto di investire nella #SerieAhttps://t.co/CUDEMmExbm — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) November 2, 2024

Recentemente si è parlato di un interesse per il Torino, ma ora le cronache suggeriscono che Red Bull avrebbe puntato anche il Genoa. Il Torino appare al momento come l’obiettivo principale della multinazionale. Una scelta forse legata anche al recente accordo di sponsorizzazione tra il club piemontese e il marchio austriaco, che ha trovato nel logo del “toro” un potenziale simbolo di marketing efficace e coerente con l’identità visiva del brand.

Nei mesi passati ci sono stati diversi incontri tra il presidente del Torino, Urbano Cairo, e i vertici di Red Bull, per esplorare varie possibilità di collaborazione. Il colosso austriaco sta valutando l’opportunità di diventare sponsor principale della squadra e, in una fase successiva, anche di acquisire la maggioranza delle azioni.

Altro tema chiave negli incontri tra Cairo e Red Bull è lo stadio. La concessione dell’Olimpico Grande Torino scadrà nel 2025, e un impianto di proprietà è considerato un punto cruciale nella strategia di Red Bull per il proprio modello di business sportivo, che si è già dimostrato di successo in altre città.

Serie A, Torino e Genoa nel mirino di Red Bull

Dopo la smentita di Cairo in merito a una possibile cessione, Red Bull starebbe continuando a monitorare anche altre possibilità. Una delle alternative valutate sarebbe il Genoa, messo recentemente sul mercato dalla società statunitense 777 Partners. A rendere interessante questa opzione è la situazione dello stadio Luigi Ferraris, attualmente condiviso con la Sampdoria, ma che 777 Partners sta cercando di acquistare dal Comune.



Proprio la centralità dello stadio di proprietà nel modello Red Bull potrebbe essere determinante nella scelta tra Torino e Genoa, con entrambi i club posizionati in città iconiche e con un forte seguito di tifosi. Il network di club che fanno parte della sua galassia ha consentito a Red Bull di sviluppare sinergie tra le squadre, ottimizzare i trasferimenti di giovani talenti, oltre a valorizzare il marchio attraverso il calcio internazionale.

La possibile acquisizione di un club italiano rappresenterebbe una tappa fondamentale per l’espansione di questa rete, considerando anche l’attrattiva e il prestigio della Serie A a livello globale. L’interesse di Red Bull per il calcio italiano non è quindi una semplice voce di corridoio: il colosso austriaco sta seriamente valutando un investimento strutturale, con Torino e Genoa come possibili protagonisti di una futura acquisizione.

