Genoa-Fiorentina 0-1, Viola corsara al “Ferraris”: la decide Gosens

Genoa-Fiorentina 0-1, Viola corsara al “Ferraris”: quarta vittoria consecutiva per la squadra di Palladino, decide il gol di Gosens. Il Genoa, sostenuto dal proprio pubblico, parte con grinta e al decimo minuto sfiora il vantaggio con Martin su punizione, che però finisce sopra la traversa. La partita è caratterizzata da tanto agonismo, ma poche occasioni fino al 22’, quando Sabelli prova un diagonale in area che termina di poco a lato. I viola rispondono intorno alla mezz’ora con Sottil, che ci prova dalla distanza, ma Vasquez devia in calcio d’angolo. Poco dopo, Richardson tenta una conclusione dalla distanza, ma Leali respinge con un tuffo.

Nel secondo tempo, il Genoa va vicino al gol con Ekhator, che si inserisce tra le linee e si presenta davanti a De Gea, ma manda alto. L’equilibrio si spezza al 28’: un cross dalla destra crea confusione in area e Gosens, con un tiro di prima, supera Leali e porta in vantaggio la Fiorentina. Il Genoa reagisce e alla mezz’ora Pinamonti ha l’occasione per pareggiare, ma trova l’ottima risposta di De Gea, che salva la porta con un intervento decisivo. Nel finale, Pinamonti tenta nuovamente la conclusione, ma il portiere spagnolo blocca a terra, garantendo ai viola i tre punti. Fiorentina che vola al quarto posto in classifica, davanti alla Juventus.

