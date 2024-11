Serie A, l’Inter domina a Verona e lancia un messaggio forte al campionato

Serie A, Inter e Verona si sono affrontate al Bentegodi per una partita delicata per entrambe. Da una parte gli scaligeri alla ricerca di punti per la lunga corsa salvezza che li attende, dall’altra i nerazzurri che in un campionato in cui le prime in classifica viaggiano appaiate non possono permettersi di perdere terreno. Per Inzaghi, la tegola dell’assenza di Lautaro Martinez per uno stato febbrile. Al suo posto, si registra il debutto stagionale di Correa.

Inter just absolutely SMOKED Verona in the Serie A 🤯 🇮🇹 pic.twitter.com/x06f7kjAWW — OneFootball (@OneFootball) November 23, 2024

Ed è proprio l’argentino, sinora quasi mai utilizzato da Inzaghi, a portare in vantaggio l’Inter dopo 17′ dopo una bella triangolazione con Thuram. Tocco sotto sull’uscita del portiere e palla in rete. A Correa Verona porta fortuna, visto che proprio in questo stadio aveva esordito nell’Inter con una doppietta.

Serie A, l’Inter domina e segna 5 gol

E al 21′, con una bella azione di contropiede, i nerazzurri raddoppiano. Stavolta è Marcus Thuram a involarsi e poi, dopo aver scartato anche il portiere, a depositare nella porta sguarnita. Azione fotocopia tre minuti dopo e stessa conclusione: portiere evitato e tocco in rete: è ancora Thuram a piazzare il punto del 3-0.

L’Inter dilaga, e al 34′ segna il quarto gol. Stavolta la firma è di De Vrij con un bel destro dal limite su un delizioso assist di Asslani. E a pochi minuti dalla fine arriva anche il quinto gol: stavolta a siglare il punto del 5-0 è Bissek su assist (di tacco!) di Correa.

Il secondo tempo come è normale in una simile situazione di punteggio, inizia su ritmi più blandi, anche se è sempre l’Inter a dettare i ritmi alla partita. C’è tempo per qualche rara scorribanda del Verona alla ricerca del gol della bandiera e per una traversa del rinato Correa, poi l’arbitro fischia la fine. L’Inter vince 5-0 e lancia un messaggio forte alle sue avversarie.

Leggi anche: