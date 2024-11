Home | Inter, che botta: Lautaro ha la febbre, torna in campo un illustre dimenticato

Inter, brutte notizie per Inzaghi a poche ore dalla partita con il Verona. Lautaro Martinez ha la febbre e il Mister nerazzurro è costretto a modificare le sue scelte per la sfida contro gli scaligeri. E a quanto pare ha deciso di far tornare in campo da titolare un “illustre dimenticato” di questa prima parte di stagione.

LAUTARO MARTÍNEZ WHAT A GOAL! 🚀🇦🇷⚫️🔵 pic.twitter.com/50dy9bY1CY — Inter Xtra (@Inter_Xtra) November 20, 2024

L’assenza del capitano, infatti, riporterà in campo Joaquin Correa insieme a Marcus Thuram. La decisione, come spiegato da Inzaghi, è basata su una combinazione di dati, fattori psicologici e valutazioni fisiche.

Thuram è il giocatore che, al ritorno dagli impegni con le rispettive nazionali, ha mostrato la condizione fisica migliore. Correa, invece, è stato tra i calciatori che ha potuto lavorare con maggiore intensità durante la pausa, mettendo a frutto settimane di allenamento sotto la guida del tecnico nerazzurro.

Questi fattori hanno giocato un ruolo determinante nella scelta dell’attacco titolare contro il Verona. Thuram è in un ottimo momento di forma e rappresenta la punta più in palla dell’Inter in questo tardo autunno. Correa, invece, avrà la possibilità di ritrovare la scintilla che lo aveva visto protagonista a Verona nel lontano 2021, quando siglò una doppietta memorabile.

Il match odierno potrebbe rappresentare il punto di partenza per il “desaparecido” argentino, pronto a rientrare nelle gerarchie di Inzaghi. Oltre a Lautaro, altri attaccanti nerazzurri sono coinvolti in questo momento di riflessione. Mehdi Taremi, attaccante protagonista nelle notti di Champions, si prepara per la sfida contro il Lipsia, dove sarà titolare.

Nonostante il lungo viaggio con l’Iran, Inzaghi ha deciso di preservarlo per la partita europea, considerandolo una risorsa fondamentale per il futuro. Arnautovic, reduce da una positiva esperienza con la nazionale austriaca, è destinato a essere schierato al fianco di Correa, con una possibile staffetta. Inzaghi ha infatti scelto di gestire le energie dei suoi giocatori in vista di un ciclo intenso di partite, dove ogni scelta dovrà essere ponderata con attenzione.

