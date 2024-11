Home | Milan-Juventus, le probabili formazioni: Motta lancia Weah come centravanti

Milan-Juventus probabili formazioni del big match della tredicesima di Serie A che si gioca domani alle 18 allo stadio di San Siro. I rossoneri cercano la vittoria per riscattare un avvio di campionato segnato da risultati incostanti, mentre i bianconeri la cercano per cercare di accorciare sul Napoli capolista e sulle altre che lottano per la vetta, incluse Atalanta, Inter e Fiorentina.

Il Milan si prepara ad affrontare la Juventus nel big match con pochi assenti e quasi tutta la rosa a disposizione di Fonseca. Il tecnico rossonero punterà su un classico 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta da Royal, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo Fofana e Reijnders saranno affiancati da Musah come trequartista esterno. In avanti, dietro Morata, ci saranno Pulisic e Leao.

La Juventus, invece, deve fare i conti con sei assenze. Thiago Motta schiererà un 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso in difesa. A centrocampo Locatelli e Thuram, con Conceicao, Koopmeiners e Yildiz sulla trequarti. Senza Vlahovic, Weah giocherà da centravanti, con l’unico ricambio offensivo disponibile in panchina, Mbangula.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah.

