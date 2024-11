Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi senza la “mente” Calhanoglu

Hellas Verona-Inter probabili formazioni del match che apre la tredicesima di Serie A, in programma domani alle 15 al “Bentegodi”. I nerazzurri sono imbattuti nelle ultime 26 partite di Serie A contro gli scaligeri grazie a 21 successi e cinque pareggi; solo contro la Sampdoria i nerazzurri hanno avuto una striscia di imbattibilità più lunga nella competizione (30 sfide senza sconfitte tra il novembre 1961 e l”aprile 1977).

In casa Hellas Verona Zanetti deve fare a meno degli infortunati Cruz, Dawidowicz, Duda e Frese. E’ pronto comunque a confermare il consueto 4-2-3-1 con una linea a quattro in difesa composta da Tchatchoua, Coppola, Magnani e Bradaric davanti a Montipò. A centrocampo la coppia di mediani Serdar e Suslov, mentre la trequarti sarà composta, da destra a sinistra, da Suslov, Harroui e Lazovic; in attacco conferma per Tengsted.

L’Inter di Inzaghi deve fare a meno del capitano Calhanoglu, sostituito da Asllani. Per il resto formazione tipo con Barella e Mkhitaryan mezzeali e la coppia Thuram-Lautaro in avanti; a difendere la porta di Sommer il terzetto composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni, mentre le corsie saranno presidiate da Darmian e Dimarco.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

