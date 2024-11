Serie A, le probabili formazioni della tredicesima giornata: tutti gli occhi su Milan-Juve

Serie A probabili formazioni della tredicesima giornata che vede il big match di San Siro tra Milan e Juventus sabato alle 18. Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A riparte e diverse squadre affrontano le conseguenze di infortuni e stanchezza accumulati. L’Inter deve gestire l’infortunio di Calhanoglu e le fatiche di Lautaro con l’Argentina, mentre Romelu Lukaku e Theo Hernandez, nonostante i recenti forfait con le nazionali, saranno in campo in Napoli-Roma e Milan-Juventus. Nella Lazio, risolto il caso Dia, il senegalese torna a disposizione, mentre Nuno Tavares resta indisponibile. La Juventus perde Vlahovic, così come Nico Gonzalez. Di seguito tutte le probabili formazioni, con indisponibili e ballottaggi.

VERONA-INTER, Sabato 23 novembre ore 15:00

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Cruz, Dawidowicz, Duda, Frese

Ballottaggi: Magnani 55%-Daniliuc 45%, Harroui 55%-Kastanos 45%, Tengstedt 60%-Mosquera 40%

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Calhanoglu

Ballottaggi: Pavard 55%-Bisseck 45%, Dumfries 55%-Darmian 45%, Zielinski 60%-Asllani 40%, Lautaro 60%-Arnautovic 40%

MILAN-JUVENTUS, Sabato 23 novembre ore 18:00

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Jovic

Ballottaggi: Musah 55%-Chukwueze 45%

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Adzic, Bremer, Cabal, Douglas Luiz, Milik, Nico Gonzalez, Vlahovic

Ballottaggi: nessuno

PARMA-ATALANTA, Sabato 23 novembre ore 20:45

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Mihaila, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bernabé, Circati, Haj Mohamed, Hernani, Kowalski, Valenti

Ballottaggi: Coulibaly 55%-Hainaut 45%, Keita 55%-Estevez 45%, Cancellieri 55%-Almqvist 45%

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, Brescianini; Retegui. All. Gasperini.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: De Ketelaere, Djimsiti, Kolasinac, Lookman, Scamacca, Zappacosta

Ballottaggi: Brescianini 60%-Zaniolo 40%

GENOA-CAGLIARI, Domenica 24 novembre ore 12:30

GENOA (3-5-2): Leali; Sabelli, Vogliacco, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. All. Vieira.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ankeye, De Winter, Ekuban, Gollini, Malinovskyi

Ballottaggi: Thorsby 55%- Miretti 45%, Ekhator 60%- Balotelli 40%

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Gaetano; Piccoli, Lapadula. All. Nicola.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Jankto

Ballottaggi: Scuffet 60%-Sherri 40%, Makoumbou 55%-Marin 45%, Gaetano 55%-Viola 45%

COMO-FIORENTINA, Domenica 24 novembre ore 15:00

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Braunoder; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Baselli, Gabrielloni, Mazzitelli Perrone, Sergi Roberto, Van der Brempt

Ballottaggi: Audero 55%-Reina 45%, Goldaniga 55%-Iovine 45%, Fadera 60%-Da Cunha 40%

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Gudmundsson, Richardson

Ballottaggi: Dodò 55%-Kayode 45%, Sottil 55%-Kouamé 45%

TORINO-MONZA, Domenica 24 novembre ore 15:00

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ilic, Ilkhan, Savva, Schuurs, Zapata

Ballottaggi: Walukiewicz 55%-Maripan 45%, Pedersen 60%-Sosa 40%

MONZA (4-3-2–1): Turati; Pereira, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Bianco, Bondo, Pessina; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ciurria, Cragno, D’Ambrosio, Gagliardini, Petagna, Sensi

Ballottaggi: Pereira 55%-Birindelli 45%, Bianco 60%-Forson 40%

NAPOLI-ROMA, Domenica 24 novembre ore 18:00

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Folorunsho, Mario Rui

Ballottaggi: Spinazzola 65%-Olivera 35%

ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Soulé, Cristante, Koné, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dybala, Hermoso, Saelemaekers, Shomurodov

Ballottaggi: Celik 80%-Hummels 20%

LAZIO-BOLOGNA, Domenica 24 novembre ore 20:45

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Castrovilli, Dele-Bashiru, Tavares

Ballottaggi: Lazzari 55%-Marusic 45%

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Dallinga. All. Italiano.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Aebischer, Cambiaghi, Castro, El Azzouzi, Ndoye

Ballottaggi: Posch 60%-Holm 40%, Lucumì 60%-Casale 40%, Pobega 55%-Moro 45%, Odgaard 55%-Fabbian 45%, Karlsson 60%-Iling-Junior 40%

EMPOLI-UDINESE, Lunedì 25 novembre ore 18:30

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Anjorin, Pezzella; Solbakken, Colombo. All. D’Aversa.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ebuehi, Esposito, Fazzini, Gochiglidze, Grassi, Perisan, Sazonov, Zurkowski

Ballottaggi: Anjorin 60%-Haas 40%, Pezzella 55%-Cacace 45%, Solbakken 55%-Pellegri 45%

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Davis. All. Runjaic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Deulofeu, Sanchez

Ballottaggi: Kabasele 60%-Giannetti 40%, Payero 60%-Zarraga 40%, Kamara 55%-Zemura 45%, Davis 55%-Lucca 45%

VENEZIA-LECCE, Lunedì 25 novembre ore 20:45

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Candela, Svoboda, Idzes; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bjarkason

Ballottaggi: Candela 60%-Altare 40%

LECCE (4-3-1-2): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Oudin; Krstovic, Rebic. All. Giampaolo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Banda, Berisha, Bonifazi, Burnete, Gonzalez, Pierret

Ballottaggi: Oudin 60%-Pierotti 40%

