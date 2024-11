Parma-Atalanta, le probabili formazioni: Retegui e Lookman guidano la Dea

Parma-Atalanta probabili formazioni del match valido per la tredicesima di Serie A in programma domani alle 20:45 al “Tardini”. Inizia un trittico di gare molto difficili per il Parma, a partire proprio dalla partita casalinga di sabato sera. I crociati affrontano l’Atalanta, con l’obiettivo di interrompere la striscia di vittorie dei nerazzurri, lanciati verso la vetta della classifica.

In vista di #ParmaAtalanta, una carrellata di goal storici segnati in questa sfida al Tardini 🥹💛💙#ParmaTimeMachine pic.twitter.com/f19mQjT8h5 — 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) November 21, 2024

Pecchia ha lavorato con una rosa ridotta per le numerose assenze dovute a infortuni e convocazioni in nazionale. Tra i tanti dubbi di formazione, il primo riguarda il portiere, con Suzuki appena rientrato dal Giappone e insidiato da Chichizola. In difesa, Osorio è recuperato, ma è probabile la conferma della coppia Delprato-Balogh, affiancati da Coulibaly e Valeri sugli esterni. A centrocampo dovrebbero partire Estevez e Sohm, mentre in attacco Man è l’unica certezza. Hainaut potrebbe giocare da trequartista, con Cancellieri favorito a sinistra e Bonny in ballottaggio con Benedyczak come punta.

Gasperini, invece, valuta il recupero di Lookman e De Ketelaere, ancora in dubbio fino all’ultimo allenamento. Zappacosta e Kolasinac saranno assenti. In difesa, davanti a Carnesecchi, giocheranno Kossounou, Hien e Djimsiti. Sulle fasce spazio a Bellanova e Ruggeri, con De Roon ed Ederson centrali. Pasalic è favorito sulla trequarti, mentre in attacco dovrebbero esserci Retegui e Lookman.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Hainaut, Cancellieri; Bonny.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Retegui.

