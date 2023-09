Cambia la classifica nelle zone alte, con il Milan che aggancia l’Inter in vetta. Risale la Lazio che finalmente torna alla vittoria, Cagliari ed Empoli chiudono la classifica.

I risultati di giornata

In attesa dei posticipi, la classifica subisce una prima scossa in vetta. Il Sassuolo ferma l’Inter e consente al Milan di arrivare in cima a quota 15, alla pari dei cugini nerazzurri. Passi importanti per Napoli e Juventus che tengono il passo, ma soprattutto per la Lazio che ritorna alla vittoria contro il Torino di Juric. Primi tre punti per l’Empoli, vittorioso contro la Salernitana, chiude il Cagliari in fondo con soli due punti dopo sei giornate di Serie A. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Koopmeiners esulta con i compagni di squadra (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Classifica Serie A

Inter 15

Milan 15

Juventus 13

Atalanta 12

Napoli 11

Lecce 11

Fiorentina 10*

Sassuolo 9

Frosinone 8*

Torino 8

Lazio 7

Verona 7

Bologna 6*

Roma 5*

Monza 5*

Genoa 4*

Salernitana 3

Udinese 3

Empoli 3

Cagliari 2

*una gara in meno

