Serie A, che delusione: ecco dove andrà il bomber che volevano tutti

I club di Serie A ci avevano sperato. In tanti avevano messo un bomber in particolare sotto osservazione, convinti di poter approfittare di un’occasione nonostante il prezzo elevato. Milan, Juventus, Napoli e Roma avevano fatto più di un sondaggio, ma alla fine si sono dovuti arrendere. L’attaccante, autentico protagonista in Portogallo, ha scelto la Premier League.

Secondo i media portoghesi, l’Arsenal ha raggiunto l’accordo con lo Sporting Lisbona per l’acquisto di Victor Gyokeres per una cifra complessiva di 80 milioni di euro. Il classe 1998 torna così in Inghilterra, dove aveva già giocato in Championship con la maglia del Coventry City, prima di esplodere definitivamente con la maglia biancoverde dello Sporting.

Con l’arrivo di Gyokeres, Mikel Arteta potrà finalmente contare su un finalizzatore di razza. Lo svedese ha vissuto due stagioni straordinarie in Portogallo, segnando 97 gol complessivi, di cui 54 solo nell’ultima stagione. Numeri spaventosi, che vanno a colmare un buco evidente nella rosa dei Gunners. (continua dopo la foto)

Viktor Gyokeres, forward of Sporting CP, participates in the Final da Taca de Portugal match between SL Benfica and Sporting CP at Estadio Nacional in Oeiras, Portugal, on May 25, 2025. (Photo by Valter Gouveia/NurPhoto via Getty Images)

Lo scorso anno, infatti, il miglior marcatore dell’Arsenal in Premier League è stato Kai Havertz, fermatosi a 9 reti. Troppo poco per una squadra che punta a vincere il titolo. L’acquisto di Gyokeres cambia volto all’attacco londinese e regala ad Arteta un’arma pesante per competere con le big d’Europa.

