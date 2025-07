Milan, il mercato avanza: chi sarà il sostituto di Theo Hernandez

Il Milan è pronto a voltare pagina sulla fascia sinistra. Con l’addio imminente di Theo Hernandez destinato all’Arabia Saudita, la dirigenza rossonera ha avviato la caccia al suo sostituto. Tra i nomi monitorati dal nuovo ds Igli Tare c’è anche quello di Archie Brown, classe 2002, attualmente in forza al Gent.

🔴⚫#TheoHernandez è vicino #AlHilal. Intanto il #Milan valuta vari profili e non è escluso che il successore del francese arrivi dal Belgio.👇🏻https://t.co/0fvq03nLBK — Persemprecalcio (@persemprecalcio) July 6, 2025

Il profilo dell’inglese ha attirato l’interesse della società per più di un motivo. Nell’ultima stagione con il club belga ha collezionato 46 presenze tra campionato e coppe, mettendo a referto 1 gol e 6 assist. Numeri che certificano una crescita costante e una spiccata propensione offensiva.

Nato a Birmingham, Brown è un terzino sinistro di spinta, dotato di fisicità, buona tecnica e grande corsa. Per caratteristiche ricorda da vicino proprio Theo Hernandez, e potrebbe offrire ad Allegri un’alternativa con margini di miglioramento importanti.

Ma ciò che intriga maggiormente il Milan è la duttilità dell’inglese: nella scorsa stagione è stato impiegato anche da centrale di difesa (in 6 occasioni), centrocampista e esterno d’attacco. Un jolly tattico che si adatta bene alla filosofia dell’allenatore rossonero, e che potrebbe risultare prezioso anche per gestire eventuali emergenze in corsa.

Il contratto di Brown scade nel 2027, ma il Gent potrebbe aprire alla trattativa in caso di offerta concreta. Le prossime ore diranno se il Milan deciderà di accelerare o se si limiterà, per ora, a tenere calda la pista. Una cosa è certa: la partenza di Theo ha innescato un effetto domino. E la corsa al suo erede è appena cominciata.

