Donnarumma nella bufera: i social scatenati contro il portiere azzurro

Mondiale per Club, la partita dei quarti di finale del Mondiale per Club tra PSG e Bayern Monaco si è trasformata in un caso internazionale. Non per il risultato – 2-0 per i parigini, che volano in semifinale – ma per il gravissimo infortunio subito da Jamal Musiala dopo un violento scontro con Gianluigi Donnarumma.

Il portiere italiano è uscito in modo molto aggressivo su un pallone vagante, travolgendo l’attaccante tedesco. La caviglia sinistra di Musiala è rimasta schiacciata sotto il peso del corpo di Donnarumma, ruotando in maniera innaturale.

Il 22enne è stato portato via in barella tra le lacrime: la diagnosi è pesante – frattura del perone, lussazione della caviglia e lesione ai legamenti. Previsti 4-5 mesi di stop e intervento chirurgico a Monaco di Baviera, dopo il rientro d’urgenza da Orlando. (continua dopo la foto)

Sui social, la tensione è esplosa. Nonostante Donnarumma abbia pubblicato un messaggio per augurare una pronta guarigione a Musiala, “Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono con te, Jamal”, il post è stato commentato in modo molto duro, con critiche e accuse.

Molti tifosi del Bayern, ma anche osservatori neutrali, hanno giudicato l’uscita del portiere come troppo pericolosa, se non addirittura irresponsabile. E Internet, si sa, non perdona: così messaggi anche durissimi si sono susseguiti sulla pagona dell’estremo difensore, apparso da subito sconvolto per l’accaduto.

Ad accendere ulteriormente il clima è stato il portiere tedesco Manuel Neuer, che nel post partita ha attaccato duramente il collega italiano: “Non c’era bisogno di entrare in quel modo. Così si corre il rischio concreto di far male a un avversario. Donnarumma ha accettato consapevolmente questo rischio”.

Neuer ha anche raccontato un episodio avvenuto a fine primo tempo: “Gli ho chiesto se volesse andare a vedere come stava Jamal. È una questione di rispetto. Alla fine l’ha fatto, ma il fair play non dovrebbe essere una scelta, dovrebbe essere scontato”. (continua dopo la foto)

L’episodio ha messo in ombra la qualificazione del Paris Saint-Germain alla semifinale del torneo, ma ha acceso una discussione che rischia di durare a lungo. Se per Donnarumma il gesto di inginocchiarsi in lacrime dopo l’episodio mostrava dolore e consapevolezza, per il Bayern è troppo poco.

E il dibattito ora si allarga: quando un intervento diventa un rischio evitabile? E dove finisce l’intensità, per lasciare spazio alla responsabilità? I social hanno dato la loro risposta e Gigio, che è un ragazzo corretto e sensibile, dovrà portare a lungo questo peso sulla spalle.

