Luis Díaz nella bufera: beccato in discoteca mentre il Liverpool piange Jota

Una vera e propria bufera mediatica ha travolto l’esterno del Liverpool, Luis Díaz, dopo la diffusione di un video che lo ritrae mentre balla in discoteca proprio nei giorni in cui i suoi compagni di squadra erano in Portogallo per partecipare al funerale di Diogo Jota e del fratello André Silva. Le immagini hanno scatenato dure critiche sia in Colombia sia nel Regno Unito, con tifosi e media che parlano di assenza irrispettosa.

Assenza giustificata per impegni pubblicitari

Il club ha comunicato che Díaz si trovava in Sudamerica per impegni con alcuni sponsor che non consentivano ulteriori spostamenti. Tuttavia, la diffusione di foto in un locale notturno proprio durante il funerale ha alimentato lo sdegno, poiché molti fan considerano la sua partecipazione irrinunciabile vista la tragedia.

L’amicizia profonda con Diogo Jota

La vicenda assume risvolti ancora più delicati considerando il forte legame tra Díaz e Diogo Jota, che aveva avuto un ruolo cruciale nel suo inserimento ad Anfield nel gennaio 2022. Il portoghese aveva sostenuto il colombiano in momenti difficili, tanto da alzare la sua maglia a Liverpool per mostrare solidarietà durante una crisi familiare in Colombia. Il gesto è emblematico di un’amicizia molto stretta e sincera.

Reazioni dei tifosi e dei media

Le reazioni non si sono fatte attendere: commentatori e tifosi hanno denunciato una mancanza di empatia. Sui social sono trapelati commenti come:

“Total falta de empatía de Luis Díaz. Mientras todo el equipo … llora la partida de Diogo Jota, su compañero se divierte como si nada.”

La critica è amplificata dal fatto che giocatori come Rúben Dias, impegnati nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, sono riusciti comunque ad essere presenti al funerale, rafforzando l’impressione che Díaz avrebbe potuto fare altrettanto

Il silenzio del club e le conseguenze sul futuro

Al momento né il Liverpool né lo stesso Luis Díaz hanno rilasciato ulteriori spiegazioni ufficiali. Tuttavia, l’impatto reputazionale è significativo. Dopo aver già manifestato commozione per la morte di Jota, questa condotta potrebbe ora incrinare il rapporto con una tifoseria storicamente devota e mettere in discussione la sua immagine pubblica. Il club potrebbe decidere di intervenire con dichiarazioni chiare o eventuali provvedimenti disciplinari interni.

L’episodio ha acceso un acceso dibattito sull’opportunità, la cultura del lutto e il senso di responsabilità dei calciatori, soprattutto quando si tratta di tragedie che colpiscono la comunità sportiva. Nel caso di Luis Díaz, la scelta di ballare in discoteca mentre il mondo Liverpool piange un amico caro rischia di diventare un momento di rottura con il cuore dei tifosi reds.

