Serie A, Atalanta-Verona: le ultime sulle formazioni, Gasperini con Retegui unica punta

Atalanta-Verona probabili formazioni e ultime notizie sulla partita che si gioca stasera alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. L’Atalanta torna in campo dopo il pareggio a reti bianche contro il Celtic, con buone notizie sul fronte difensivo: Toloi e Scalvini sono in fase di recupero e hanno svolto allenamenti individuali, ma resteranno fuori per la sfida contro l’Hellas Verona.

La difesa della squadra di Gasperini sarà quindi composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac davanti a Carnesecchi. In mediana, De Roon ed Ederson occuperanno il centro, con Bellanova a destra e Ruggeri, che potrebbe ritrovare il posto da titolare, a sinistra. In attacco, Gasperini sembra orientato a schierare Retegui come unica punta, supportato da De Ketelaere e Lookman.

Dopo la recente sconfitta contro il Monza, l’Hellas Verona di Paolo Zanetti prepara la trasferta a Bergamo con un probabile 4-2-3-1. Montipò difenderà i pali, mentre Tchatchoua, Magnani, Ghilardi e Bradaric comporranno la linea difensiva. A centrocampo, la coppia sarà formata da Belahyane e Dani Silva, favorito su Serdar e sullo squalificato Duda. Kastanos agirà sulla trequarti, con Suslov e Livramento (in ballottaggio con Lazovic) sugli esterni, a sostegno di Tengstedt, che sarà il riferimento avanzato dell’attacco.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Belahyane, Dani Silva; Suslov, Kastanos, Livramento; Tengsted.

