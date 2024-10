Atalanta-Celtic 0-0, la Dea sbatte sul muro scozzese: non bastano Retegui e Pasalic

Atalanta-Celtic 0-0, gara tosta per la Dea che sbatte sul muro degli scozzesi: molte le occasioni, tra cui una traversa di Pasalic. È stata una partita intensa e ricca di occasioni, ma alla fine il risultato non si è sbloccato. Un pareggio che lascia un po’ di rammarico ai nerazzurri, protagonisti di un primo tempo in cui hanno creato diverse opportunità per andare in vantaggio, senza però riuscire a concretizzarle. La difesa del Celtic ha tenuto, adottando una strategia conservativa per evitare un’altra sconfitta pesante.

Gasperini ha optato per schierare Pasalic come trequartista, una scelta che ha subito messo in difficoltà la retroguardia scozzese, soprattutto nelle palle inattive. L’Atalanta ha dominato nei primi venti minuti, con il momento più pericoloso rappresentato dal colpo di testa di Pasalic, fermato dalla traversa su cross di Zappacosta. Anche Carnesecchi ha dovuto intervenire con una parata su Engels al 26′, ma i nerazzurri hanno continuato a premere, con occasioni per Pasalic e Zappacosta.

Nella ripresa, lo schema non è cambiato, ma è stato Kuhn a spaventare la squadra bergamasca con un tiro dalla distanza, deviato in corner da Carnesecchi. Nonostante i numerosi tentativi dell’Atalanta di sbloccare il match e gli ingressi di Samardzic, De Ketelaere e Zaniolo, la difesa del Celtic è rimasta solida. Il pareggio a reti inviolate è accolto con entusiasmo dai tifosi scozzesi, mentre per l’Atalanta la sfida contro lo Stoccarda potrebbe rappresentare un momento cruciale per rimanere tra le prime 24 squadre.

