Home | Serie A, operazione trasparenza per il Var: cosa succederà allo stadio

La Serie A introduce importanti novità per migliorare la trasparenza delle decisioni arbitrali. Dalla 30ª giornata di campionato, le grafiche televisive del Var verranno trasmesse anche sui maxischermi degli stadi, permettendo ai tifosi sugli spalti di seguire in tempo reale i controlli in corso.

🚨🔊 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀!

L’audio degli arbitri sarà trasmesso IN DIRETTA in TV e negli stadi per spiegare le decisioni dopo il VAR



Un ulteriore passo avanti sarà sperimentato nelle fasi finali della Coppa Italia. Nelle semifinali e nella finale, la Lega Serie A testerà la diffusione dell’audio dell’arbitro, sia negli stadi che in televisione. L’audio verrà trasmesso solo dopo l’On-Field-Review, per spiegare ai tifosi la decisione finale.

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha sottolineato l’importanza della novità: l’obiettivo è rendere i provvedimenti sempre più trasparenti e comprensibili. Anche il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, ha ribadito la volontà di aumentare la trasparenza arbitrale.

Zappi ha dichiarato che l’impegno è di grande apertura e che c’è la volontà di rendere il processo decisionale sempre più chiaro. Ha aggiunto di essere considerato un po’ eretico, ma di credere in un percorso verso il challenge, ossia il Var a chiamata. Ha infine spiegato che sarà l’Ifab a decidere, ma che l’Italia è disponibile a ogni sperimentazione.

Sul tema Var è intervenuto anche Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, che ha espresso alcune perplessità. Ha detto che le decisioni Var sono diventate difficili da comprendere rispetto allo standard iniziale. Si è augurato che questa sia solo una fase di transizione e che si possa arrivare a miglioramenti che rendano il calcio più chiaro per tutti.

Con queste nuove misure, la Serie A punta a ridurre le polemiche arbitrali e a offrire maggiore chiarezza ai tifosi sugli episodi controversi in campo.

