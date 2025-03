Donnarumma furioso per il “gol beffa” preso con la Germania: “Inaccettabile, però…”

Gianluigi Donnarumma non nasconde la delusione dopo l’eliminazione dell’Italia nei quarti di finale della Nations League 2025. Il portiere e capitano della Nazionale azzurra è tornato a parlare del rocambolesco pareggio contro la Germania, con un messaggio social in cui ha espresso tutto il suo rammarico per il risultato e, in particolare, per la seconda rete subita dagli uomini di Nagelsmann.

“Dispiace per il risultato. Dispiace soprattutto per il gol preso in quel modo“, ha scritto Donnarumma su Instagram, riferendosi al clamoroso 2-0 realizzato da Musiala al 36′ del primo tempo in seguito a un calcio d’angolo. Un’azione che ha visto la difesa azzurra impegnata a protestare e a discutere le contromisure da adottare contro i tedeschi, padroni del gioco in quel momento.

Nonostante la reazione nella ripresa, l’Italia non è riuscita a completare la rimonta, salutando così la competizione con un pareggio dal sapore amaro. Alla luce dei tre gol segnati nel secondo tempo, la rete subita in un modo così inaccettabile è risultata decisiva.

Donnarumma: “Torneremo più forti”

Nonostante la delusione, Donnarumma guarda già avanti, concentrandosi sui prossimi impegni degli Azzurri. Nel suo messaggio ha voluto sottolineare lo spirito della squadra e il supporto dei tifosi: “Reazione da grande squadra. Ci vediamo a giugno! Ancora più forti! Forza azzurri… sempre”.

Il riferimento è ai match di qualificazione ai Mondiali 2026, che inizieranno il 6 giugno con la sfida alla Norvegia di Erling Haaland. L’obiettivo è lasciarsi alle spalle questa eliminazione e ripartire con determinazione per conquistare un posto alla prossima Coppa del Mondo, obiettivo irrinunciabile per una Nazionale che ha già mancato l’obiettivo per due volte consecutive.

