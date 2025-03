Italia, lo scherzo delle Iene ai giocatori finisce in rissa: Spalletti furioso

Le Iene hanno cercato di fare uno scherzo ai calciatori esclusi dalle convocazioni della Nazionale per la Nations League, ma la situazione è sfuggita di mano, scatenando la furia del Commissario Tecnico Luciano Spalletti. Il programma televisivo ha ingaggiato un imitatore per riprodurre la voce del CT e telefonare a giocatori come Ciro Immobile, Davide Calabria, Mattia Perin e altri non selezionati per la sfida contro la Germania.

Nazionale, lo scherzo delle Iene: Edoardo Mecca si finge Spalletti e convoca i calciatori, da Immobile a Pe… https://t.co/6tEdGU2Kqg — Il Messaggero – Sport (@MessaggeroSport) March 24, 2025

Mentre alcuni hanno reagito con ironia alla burla, uno di loro non l’ha presa affatto bene e ha immediatamente informato Spalletti, scatenando la sua ira. L’episodio è avvenuto alla vigilia della partita contro la Germania a Dortmund, una sfida finita male per gli Azzurri.

Il clima intorno alla Nazionale era già teso a causa degli infortuni che avevano falcidiato la rosa e, in questo contesto, lo scherzo de Le Iene è stato tutt’altro che gradito. Se la maggior parte dei giocatori coinvolti ha accolto l’iniziativa delle Iene con leggerezza, un misterioso calciatore – descritto come un ex Inter, forse un centrocampista, definito “bomber” nel servizio – si è infuriato e ha denunciato l’accaduto alla Federazione e allo stesso Spalletti.

Italia, la reazione furiosa di Spalletti allo scherzo delle Iene

Nel servizio andato in onda, il nome è stato censurato, ma la sua voce tradiva tutta la rabbia: “Io non voglio più avere niente a che fare con voi“, ha dichiarato prima di segnalare lo scherzo alla Figc.

Spalletti non ha tardato a reagire. Quando ha scoperto la messa in scena, ha immediatamente telefonato all’imitatore, sbottando: “Lo diamo ai carabinieri questo numero, visto che tu telefoni a destra e sinistra. Stai facendo una cosa che non puoi fare. Non me ne frega un c***o chi sei. Tu stai telefonando a dei giocatori dicendo delle ca***te“.

Appena realizzato che dietro la burla c’erano Le Iene, Spalletti ha interrotto bruscamente la chiamata senza dare ulteriori spiegazioni né possibilità di replica.

Nonostante la censura sul nome del giocatore che ha informato Spalletti, i tifosi e gli esperti di calcio hanno iniziato a speculare sulla sua identità. Le poche informazioni fornite indicano che ha militato a lungo nell’Inter e che la sua reazione è stata talmente furiosa da innescare l’intervento diretto della Federazione.

Intanto, l’eliminazione dell’Italia dalla Nations League e la figuraccia mediatica rischiano di lasciare strascichi all’interno della squadra e dello staff tecnico. Un semplice scherzo si è trasformato in un caso che ha contribuito ad alimentare ulteriormente le tensioni attorno agli Azzurri.

